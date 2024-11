Congo-Kinshasa: Afin de relever les défis du développement du Sud-Kivu, le gouverneur Jean Jacques Purusi opte pour la bonne gouvernance

Face aux défis de développement auxquels sont confrontés la plupart des provinces de la RDC et plus particulièrement la province du Sud Kivu, le gouverneur de cette province Jean Jacques Purusi a choisi la gouvernance de proximité et le devoir de redevabilité vis à vis de la population comme méthode de gestion.

Deux mois après son arrivée à la tête de la province, il s'est exercé à un devoir de redevabilités lors d'un meeting tenu au mois de septembre dernier au stade de Kadutu à Bukavu où il a étalé le bilan de sa gestion pendant les mois de juillet et d'août 2024 sur le plan sécuritaire, infrastructurel, minier et financier.

Sur le plan financier par exemple, il a annoncé que sur les 195 .000 trouvés dans les caisses de l'Etat lors sa prise de fonction au mois de juin dernier, la province a mobilisé au mois d'août plus de 1.503.000 dollars américains comme recettes grâce à la mobilisation et à la canalisation des taxes.

Il a par ailleurs remis également symboliquement des chèques de 60. 000 dollars américains répartis en deux tranches aux responsables des entités territoriales décentralisées des territoires d'Uvira, Fizi, Shabunda ainsi qu'aux villes de Baraka et d'Uvira pour exécuter des projets de développement dans leurs entités respectives

Cependant, tout en appréciant cet exercice de redevabilité vis à vis de la population, d'aucuns estiment que cela ne doit pas relever du populisme et qu'il faudra par ailleurs maintenir ce message de gestion et aussi mettre en place au sein de la province des mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité des projets liés au développement de la province.