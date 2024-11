Tunisie: CAB - Violence des groupes de supporters - Du calme !

De mauvaise surprise en mauvaise surprise...

Chaque match à Bizerte se joue avec une appréhension plus ou moins justifiée des responsables cabistes et à leur tête le président du club, seul pourvoyeur de fonds.

La raison est toute simple : les jets de flammes sont devenus désormais monnaie courante au Stade 15-Octobre. Malgré les nombreuses mises en garde et les avertissements du comité des supporters sur les conséquences néfastes que pourrait entraîner un tel comportement sur la vie du club, rien n'y fait ! Un mauvais résultat de l'équipe locale est perçu comme une catastrophe, surtout quand on a le sentiment d'être « spolié». Se sentant ainsi frustrés, certains supporters réagissent violemment. Le résultat est que leur club favori se voit sanctionné sévèrement pour des faits commis contre son gré. En effet, le dernier match perdu contre l'ESS a été la goutte de trop, à l'origine de cette sentence qui oblige le CAB à payer 7.000 dinars à la LNF !

La passion inconsciente

On sait parfaitement que les caisses du CAB souffrent de l'absence de rentrées d'argent stables, mais dans les gradins, on persiste et signe. C'est ce qu'on appelle de l'inconscience des jeunes. Pourtant, les Ultra-marines, les Bizertinos juniors, les Druggys et les Big Boss, des groupes de supporters bien structurés, veillent à l'encadrement de cette jeunesse pour que ça ne déborde pas. Malheureusement, il y a toujours des «passionnés à l'extrême» au sein desdits groupes pour jeter des bouteilles ou lancer des flammes. Si ça continue à ce rythme, le CAB jouerait à huis clos ce qui serait vraiment malvenu sur le double plan des résultats qui ne sont guère reluisants et sur celui des recettes.

On peut penser qu'il est nécessaire de sévir dans pareil cas à répétition, devant ce phénomène, récent au Stade 15-Octobre, mais qui prend de plus en plus de l'ampleur. Toutefois, il ne semble pas, à notre humble avis, que ce genre de sanction soit juste et efficace. L'attitude d'un fan ou d'une poignée de supporters «jaune et noir» ou autres fauteurs de trouble ne devrait pas condamner l'écrasante majorité des spectateurs qui n'y sont pour rien et ainsi mettre leur équipe favorite dans une situation délicate ! À méditer...