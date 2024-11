Tunisie: Prévention contre le diabète - Mieux vivre malgré la maladie

En célébrant, récemment, la Journée mondiale du diabète, l'Institut français de Tunisie a organisé, avec le concours de l'association « Life », une journée de sensibilisation pour mieux faire connaître, au grand public, les complications liées à cette pathologie et les moyens de prévention.

Placée sous le thème «Prévenez, dépistez, agissez !», cette journée a vu la présence de plusieurs médecins et professionnels de la santé, venus prodiguer des conseils précieux et répondre à toutes les questions posées par les patients pour les aider à mieux gérer leur maladie.

Conseils de pédologue

A cette occasion, des activités, des ateliers ainsi que des stands ont figuré au menu, pour permettre au public présent de se faire dépister gratuitement et de profiter des conseils de médecins focalisés sur l'importance d'avoir un mode de vie sain et d'exercer des activités physiques régulières pour mieux traiter le diabète.

Mariem Hbaieb, pédologue, installée derrière son stand, a répondu à toutes les questions relatives à la maladie du diabète et ses complications sur le pied. Elle a conseillé de se faire dépister précocement, à travers des tests chez le pédologue et de soigner tous genres de blessure (cors, ongles incarnés...), pour éviter le risque de toute éventuelle complication par la confection de semelles orthopédiques sur mesure pour décharger le mal perforant, les blessures ou les cors... et éviter l'amputation.

«Je conseille donc toutes les personnes diabétiques ayant des problèmes aux pieds de consulter le pédologue au moins une fois par mois et de surveiller l'état des pieds pour pouvoir éviter les complications. Il est aussi recommandé de bien choisir ses chaussures et ses chaussettes, qui ne devraient pas être serrées pour favoriser la circulation sanguine et pour que le pied ne se déforme pas », précise la pédologue.

Manger sain et faire du sport

Egalement, au menu une dégustation de produits bio, des conseils de nutritionnistes pour une alimentation saine et équilibrée pour encourager et aider à mieux vivre avec le diabète et retarder le maximum les complications. Dans ce sens, Dr Ines Gmati, secrétaire générale de l'association Life, a noté qu'elle accorde une grande importance à la prévention contre cette maladie et à la sensibilisation des personnes atteintes de diabète pour bien prendre soin de leur santé, en régulant le taux de glycémie dans le sang.

D'ailleurs, «l'Organisation mondiale de la santé prévoit que le taux des Tunisiens diabétiques serait de 26 % d'ici 2026», évoque-t-elle. Le but principal, ajoute la pédologue, est d'encourager les patients à se prendre en charge avec des gestes au quotidien pour gérer leur maladie, manger sain et exercer une activité sportive pour mieux vivre avec le diabète. Et pour cause. Il y a intérêt à intensifier les campagnes d'information et de sensibilisation sur la maladie, son traitement et les moyens de sa prévention.