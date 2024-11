Madagascar: Remblais illicites - Des réseaux de « mafia » à démanteler

Tolérance zéro. Treize camions sont recherchés. Onze sont mis en fourrière. Ils ont été pris en flagrant délit de transport de remblais. Ces opérations, menées par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire au cours de la première quinzaine du mois, ont révélé de nombreuses infractions liées aux remblais illicites. Elles visent principalement à « démanteler les nombreux réseaux, qualifiés de "mafias", responsables de ces activités illégales, souvent liées à des vols de terrains », selon un communiqué de presse publié hier par le ministère à propos de la prolifération des remblais illicites.

Ce département pointe du doigt des personnes élues pour leur implication dans ces remblais illicites à Antananarivo. « Des anciens maires ont abusé de leur pouvoir et ont délivré des autorisations malgré les avertissements du ministère », éclaircit ce communiqué de presse. Ce ministère a déjà lancé un avertissement à ces responsables auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Dans une note de rappel, signée par son secrétaire général, le 21 août, il est indiqué que plusieurs responsables auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées, continuent d'instruire et de délivrer des permis de remblais et des permis de construire pour un terrain remblayé illicitement, malgré la suspension en vigueur des opérations de remblais. Elle a ordonné la suspension de la délivrance de permis de remblai, l'annulation des permis délivrés de manière irrégulière, et la suspension des travaux de remblai jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, des particuliers n'hésiteraient pas, non plus, à utiliser les noms d'autres hauts responsables publics pour justifier leurs actes.

Les zones situées autour de By-pass, Ankasina, Ambohimangakely et Ambohijanaka sont particulièrement ciblées par ces remblais non autorisés. En réponse à cette intensification des remblais, une brigade spécialisée, regroupant la gendarmerie, la police, la préfecture et le ministère, sera opérationnelle au sein du ministère. Elle va appuyer la police de l'aménagement du territoire dans sa mission.