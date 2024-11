Madagascar: Trail/UTCS/5e édition - L'Ultra Trail du Mont-Blanc en ligne de mire

Alliant sport, tourisme et découverte, l'office régional du tourisme d'Analamanga (ORTANA) organise les 22, 23 et 24 novembre la cinquième édition de la course UTCS ou l'Ultra Trek des Collines Sacrées.

Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'ORTANA a donné un point de presse samedi au jardin d'Antaninarenina pour expliquer les détails et particularités de la cinquième édition de la course UTCS version 2024.

Pas moins de neuf cents trailers hommes et femmes confondus, issus de dix nationalités entre autres Madagascar, France, Belgique, Chine, Italie, Grande-Bretagne, se mesureront durant ce grand rendez-vous de l'ORTANA qui est devenu culte pour les amateurs des courses et randonnées pédestres avec un total de 18 à 120 km avec 1232 mètres de dénivelé positif autour des douze collines sacrées de l'Imerina.

Pour cette année, sept catégories de courses sont au menu et chaque coureur et coureuse choisit la distance qui lui convient: la course « découverte Marovatana » pour une distance de 18 km, la course « découverte Avaradrano » de 23 km, la course «découverte Vakinisisaony» à 29 km, le trail Marovatana à 32,5 km, le trail Avaradrano avec une distance de 47 km, le trail Vakinisisaony d'une longueur de 48,3 km et l'Ultra tour pour 127 km de distance.

L'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) est destiné aux randonneurs et aux amateurs de trekking, mais il s'adresse également aux férus d'aventure. Avotriniaina Tahirinirina Jeannot est l'ultra favori de cette distance. Si les trois courses principales (Trail Vakinisisaony, Trail Avaradrano et Trail Marovatana) ont été concoctées pour les habitués de trail, les parcours « découverte » invitent plus à l'initiation.

L'Ultra Tour, quant à lui, est réservé aux coureurs de haut niveau et aux trailers souhaitant tester leurs limites et leurs capacités physiques.

« Alliant sport et tourisme, l'objectif de l'ORTANA est de faire découvrir aux participants tous les lieux historiques autour d'Antananarivo. Pour cette année, le coup d'envoi démarre le vendredi à Ambatofotsy - Ankadimanga.

L'ORTANA, en collaboration avec les Fokontany aux alentours, les Forces de l'ordre, promet une sécurité maximale à tous les participants. Trois ambulances sont prêtes à intervenir en cas de besoin », confie Harimisa Razafinavalona.

Les résultats obtenus des coureurs entrent dans le classement international sur l'ITRA (l'indice de performance en trail qui sert à établir le classement de référence en trail) qui ouvre la voie vers l'UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc).