Afrique Australe: COSAFA U17 Filles - Madagascar dans le groupe de l'Afrique du Sud et du Malawi

Trois semaines après le Cosafa seniors dames en Afrique du Sud, soixante-trois présélectionnées ont entamé samedi au stade d'Alarobia le premier regroupement en vue Cosafa U17 Girls Championship. Le sommet de zone Afrique australe des jeunes filles se déroulera du 4 au 13 décembre à Maputo au Mozambique. D'après le tirage, Madagascar évolue dans le groupe de la mort composé de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Namibie.

« L'Afrique du Sud a un championnat bien structuré et est plus expérimentée. Le Malawi a joué la demi-finale des seniors et a une bonne relève, et ces pareil pour la Namibie », a fait remarquer le coach Hortensia Mamihasina. Même si la Grande Ile avait participé à cette compétition régionale pour la dernière fois en 2020 à Maurice, « en tant que technicienne, je n'aime pas trop promettre quoi que ce soit, nous allons d'abord travailler dur et faire de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat », confie l'entraineuse.

« Nous savons les failles au Cosafa seniors, nous allons les rectifier pour les U17. La première étape du rassemblement est consacrée à la sélection des plus combattives pour sortir ce lundi trente ou trente-cinq joueuses... Nous les encadrerons par la suite techniquement et tactiquement. La liste des vingt ou vingt-trois retenues sera publiée juste avant notre départ », confie la coach Hortensia Mamihasina, reconduite pour diriger les filles des moins de 17 ans. Comme le cas des seniors ou six expatriées de Comores et d'Allemagne avaient renforcé le groupe, « Cinq expatriées sont sollicitées pour les U17.

Les convocations ont déjà été envoyées. Tout cela se réalise grâce à la collaboration avec les techniciens de la fédération. Moi personnellement, je n'ai contacté aucune d'entre elles. Et la porte reste grande ouverte pour celles qui souhaitent intégrer l'équipe », précise la coach. Ces expatriées évoluent à la Réunion, en France et en Angleterre. « Le souci est que certaines ne pourraient pas venir en raison de leur disponibilité et de leurs études », a souligné la technicienne. Le regroupement s'étalera jusqu'à la veille du départ de la délégation. Les Barea filles auront donc trois semaines pour se préparer. La dernière partie du rassemblement sera axée sur le dernier réglage technique, tactique et physique.