Madagascar: Rallye des Litchis - Première victoire pour Herman

La victoire du Rallye des Litchis de samedi, cinquième et dernière manche du sommet national, est revenue à Herman dans la catégorie auto et à Jacques Ferre en SSV.

Razzia. L'équipage mixte Herman Ratsimbarisoa-Koloina Rabetokotany, au volant d'une Subaru, rafle des sacres et trophées lors du 7e Rallye des Litchis organisé par le club tamatavien AC 501. Ce rallye comptait pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes. Cet équipage termine sur la plus haute marche du podium dans la catégorie auto, en bouclant les six épreuves spéciales autour de Mantasoa, Ambatolaona et Ambatomanga, samedi, en 00:58:58.5. C'était un rallye d'un jour, l'unique de la saison. Herman et Koloina arrachent également le trophée de l'équipage mixte et la classe M12. De plus, l'équipage a ravi le titre de vice-champion de Madagascar, juste derrière Mathieu Andrianjafy, triple champion national consécutif.

« La stratégie de gestion de course a marché à merveille... L'état de la piste s'est dégradé au deuxième passage dans l'après-midi, mais nous avons su gérer le rythme et nous avons obtenu le meilleur cumul... Nous n'avons eu aucun pépin mécanique à ce rallye d'un jour, car nous avions bien préparé la voiture comme lors des précédents », se réjouit Herman Ratsimbarisoa.

Le duo du club Asacm, Lahatra Rajaonalison-Hasina Rakoto Noel sur Subaru, finit à la seconde place, devant l'équipage du club AMA, Frédéric Rakotomanga-David Israël, aux commandes d'une Isuzu D-Max, sacré vainqueur en MT2.

Premier au général

Le champion de Madagascar de Run, Herizo Boarilaza-Herizo Ralijaona du club TAC'S sur Subaru, termine quatrième au classement général et complète le podium en M12. Les trophées des classes M10 et M9 sont revenus respectivement à Mahery Ratsimbarison sur Citroën C2 et Tefy Andriambololona qui conduit la Peugeot 205 « Kely Fa Dada ».

Sacré vainqueur en SSV, l'équipage Ferre Jacques-Ny Anjara Rajaonalisoa du club Asacm, sur une Can-Am, termine premier au général avec un chrono de 00:56:49.4. Jacques a signé quatre scratches, les quatre dernières ES du rallye. « C'était bien, un peu court... Deux des spéciales étaient un peu cassantes. Je suis content de la victoire, dommage que les SSV ne soient pas classés avec les voitures, on est défavorisé», a souligné Jacques Ferre après sa toute première victoire à Madagascar.

Frédéric Rabekoto sur Subaru, auteur des scratches des deux premières spéciales, a abandonné à l'ES5 suite à un souci moteur. Juan, de son côté, a effectué quatre deuxièmes meilleurs temps, avant de devoir abandonner à l'ES6 en raison d'un problème au niveau du pivot.

Rideau donc sur le sommet national des rallyes pour cette saison.