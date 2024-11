Madagascar: Projets d'infrastructures - Toamasina se métamorphose

Une série de remises d'infrastructures et de lancements de travaux routiers ont marqué le week-end à Toamasina. Ces projets sont présentés comme la concrétisation de l'engagement étatique pour la modernisation de la ville du Grand Port.

Boucler la boucle. Telle est, en résumé, le ton du déplacement présidentiel à Toamasina durant le week-end. Un déplacement sous le signe de la remise officielle d'infrastructures nouvellement réhabilitées et construites, ainsi que du lancement de projets routiers.

«Nous mènerons à terme ce que nous avons commencé», scande Andry Rajoelina, président de la République, samedi, devant une foule rassemblée en masse pour la remise officielle du Boulevard Ratsimilaho, nouvellement réhabilité. En complément de MIAMI, qui est le nouveau «The place to be» de Toamasina, la réfection du Boulevard Ratsimilaho est présentée comme la matérialisation de l'engagement étatique à mener à terme ses engagements pour «la modernisation» de la ville du Grand Port.

Une première partie du Boulevard Ratsimilaho a été rouverte officiellement à la circulation le 15 juin. Il s'agit de celle qui part du Centre hospitalier universitaire (CHU) Analankininina jusqu'au lycée Jacques Rabemananjara. La dernière partie, qui part du lycée Jacques Rabemananjara jusqu'au point nommé Hôtel MiouMiou, est celle ayant fait l'objet d'une remise officielle samedi. Elle boucle la boucle des travaux de réhabilitation de cette route emblématique de la capitale de la région Atsinanana, avant qu'elle ne soit détruite par les intempéries.

D'abord, le cyclone Honorine en 1986, ensuite, le cyclone Géralda en 1994, ont eu raison du Boulevard Ratsimilaho. Depuis, le tronçon partant du CHU Analankininina était impraticable. «Je me rappelle qu'au tout début de mon premier mandat, j'ai fait une descente sur ce boulevard. Il était en piteux état et insalubre. Les Raiamandreny de Toamasina m'avaient fait part de leur souhait que cette route soit réhabilitée, en soulignant sa portée symbolique sur le patrimoine routier de la ville de Toamasina. C'est chose faite désormais», déclare le locataire d'Iavoloha.

Pour boucler la boucle, les brèches et les points en mauvais état de la partie partant du CHU Analankininina jusqu'à l'entrée du port sont en cours de réhabilitation et de renforcement. Une des particularités des travaux de réfection du Boulevard Ratsimilaho est qu'ils comprennent, en grande partie, l'application de normes anti-cycloniques et de résistance aux assauts des marées. L'objectif est que le boulevard nouvellement réhabilité soit le plus durable possible.

Conjugaison de projets

«Nous travaillons dur et nous travaillons rapidement», lance Andry Rajoelina, en référence au fait que les travaux du Boulevard Ratsimilaho aient été bouclés en quelques mois. Pareillement, pour la construction du nouveau gymnase de Toamasina. Le déplacement présidentiel a, justement, été conclu par la remise officielle de l'Arena Sport Toamasina, hier.

Le gymnase flambant neuf surplombe le bord de mer. La bâtisse s'intègre aussi au nouveau visage du bord de mer de la ville, notamment à MIAMI, dont l'entrée est juste en face. D'une capacité de quatre mille places assises, l'idée est que ce nouveau complexe sportif puisse accueillir des événements sportifs d'envergure nationale et internationale, ainsi que de grands événements culturels.

L'événement d'hier s'est déroulé dans la liesse. Les habitants de Toamasina, notamment les jeunes, sont venus nombreux pour assister au match de gala et au show inaugural qui s'est déroulé jusqu'au bout de la soirée. Les objectifs de modernisation de la capitale de la région Atsinanana conjuguent différents projets. Certains, comme MIAMI et le Boulevard Ratsimilaho, sont déjà terminés ou en cours de finalisation.

D'autres projets sont en chantier, comme l'extension du Grand Port, la voie rapide qui part du port pour rejoindre la Route nationale numéro 2 (RN2), et prochainement, pour faire la liaison directe avec la future autoroute Antananarivo - Toamasina. Le but est que les poids lourds n'obstruent plus les rues de la ville. L'autoroute figure, justement, parmi ces différents projets qui visent à donner un nouveau visage à Toamasina. En fait partie également un projet de réhabilitation des six principaux axes routiers de la ville.

Le premier coup de pelle de ce projet de réfection des rues de la capitale de la région Atsinanana a été donné samedi. Les travaux démarrent avec la réhabilitation de l'axe partant du point dénommé Plaque Relax jusqu'à Vigie Mangarano. Il s'agit d'un axe routier fortement fréquenté par les camionneurs, les taxis-brousse, les bajaj et les pousses-pousses, mais qui est pourtant fortement délabré. Il a aussi la particularité de faire la liaison entre la commune urbaine de Toamasina et la commune suburbaine de Toamasina.

Les cyclones, les va-et-vient des poids lourds et les difficultés d'évacuation des eaux, mais aussi le manque d'entretien, ont un impact désastreux sur les rues de Toamasina. Le projet de réhabilitation de ses six principaux axes routiers vise à renverser cette tendance, selon les explications de Richard Rafidison, ministre des Travaux publics. Lui qui a, justement, été gouverneur de la région Atsinanana avant de siéger au gouvernement. Le projet est financé à environ 20 milliards d'ariary par le fonds routier.