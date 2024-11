Madagascar: Concours «Our Generation» - Filamatra Matokia remporte le prix du public

Grâce à sa chanson «Iray», Filamatra Matokia a remporté le vote du public lors de la finale du concours «Our Generation», qui s'est déroulée en Russie ce samedi.

Première participation, première victoire: Madagascar brille à Kazan, en Russie. Le drapeau malgache a flotté haut ce samedi soir, grâce à la jeune et talentueuse Filamatra Matokia Randriamampionona. Âgée de seulement 11 ans, elle a remporté le vote du public lors de la grande finale du concours musical «Our Generation»avec sa chanson émouvante «Iray».

La compétition, qui réunissait des enfants et adolescents de 15 pays, a offert un spectacle d'envergure devant plus de deux mille spectateurs à l'Académie de tennis de Kazan. Une scène impressionnante et des équipements de pointe ont sublimé les performances. Le prix du jury a été attribué au jeune chanteur brésilien Augusto Carvalho pour son titre«100 Deus» (ou «100 % Dieu»).

Passionnée

Filamatra Matokia baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, un talent qu'elle tient de sa famille. Fille de Stan et Nanah, et petite-fille des membres du groupe «Ny Nanahary», elle a grandi immergée dans les mélodies et les rythmes. Sa mère, Nanah, également chanteuse et ancienne candidate de «Pazzapa», n'a pas pu retenir ses larmes de joie et de fierté lors de l'annonce des résultats, qu'elle a partagée en direct sur Facebook. «Nous avons réussi. Je suis très heureuse. Ma fille a défendu les couleurs de notre pays. Merci infiniment à tous les Malgaches qui l'ont soutenue. J'en suis extrêmement fière », a-t-elle déclaré.

« Quand elle était petite, notre chanson "Faly e" était sa berceuse. Aujourd'hui, elle illumine les scènes internationales. Toute la famille est mélomane», raconte sa mère. Le concours a été animé par des figures emblématiques telles que l'acteur et musicien Alexeï Vorobiov et la présentatrice Regina Todorenko. Les jeunes spectateurs ont également été charmés par les interventions des présentatrices en herbe, Ekaterina Deeva et Margot Shvedova.

La finale, diffusée le 16 novembre à 21h20 sur la chaîne fédérale russe NTV, a prolongé l'impact de cet événement culturel de grande ampleur. Organisé par le Centre de développement créatif «Académie d'art contemporain», le concours «Our Generation » a non seulement permis à Madagascar de briller sur la scène internationale, mais il a également ouvert de nouvelles perspectives pour la jeune Filamatra Matokia, dont le parcours artistique ne fait que commencer.