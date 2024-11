Ile Maurice: Le Groupe CIEL affiche une solide performance

Les résultats financiers du Groupe CIEL pour le premier trimestre 2024 mettent en lumière sa résilience et sa stratégie de croissance, malgré les pressions inflationnistes et salariales persistantes. Le chiffre d'affaires s'élève à Rs 8,8 milliards, soutenu par les solides performances des pôles santé et finance.

Le groupe poursuit son ambition de devenir un leader dans ses secteurs clés grâce à des investissements stratégiques. Parmi ceux-ci, la rénovation du Shangri-La Le Touessrok et l'augmentation de la participation de CIEL dans C-Care International Limited, qui passe de 53,03 % à 63,47 %. Malgré les pressions liées à l'inflation et aux salaires, l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) s'élève à Rs 1,5 milliard et reste stable par rapport à la période précédente malgré l'impact de la fermeture temporaire du Shangri-La pour rénovation.

Le bénéfice après impôt atteint Rs 772 millions, soutenu par une solide performance des pôles santé et finance, mais légèrement impacté par une baisse de la contribution du pôle agro. Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'élève à Rs 455 millions, correspondant à un dividende par action de Rs 0,27 contre Rs 0,35 pour la période précédente. Le flux de trésorerie disponible (free cash-flow) atteint Rs 451 millions et reflète les investissements stratégiques dans les pôles hôtellerie et santé ainsi que les besoins en fonds de roulement du pôle textile. Les effets combinés des investissements ont porté la dette nette à Rs 13 milliards. Toutefois, le ratio d'endettement reste stable à 27,7 % au 30 juin 2024.

Expliquant ces résultats, Jérôme De Chasteauneuf, Group Finance Director de CIEL Ltd, affirme : «Dans un contexte économique mondial incertain, une gestion rigoureuse et disciplinée de nos investissements sera essentielle pour générer de solides résultats et créer de la valeur ajoutée pour nos parties prenantes. Cette approche nous permettra de soutenir notre croissance à long terme tout en renforçant notre capacité à saisir les opportunités dans un environnement en constante évolution.»

Analyse des différents pôles

· Le pôle hôtellerie, avec Sunlife, a enregistré une bonne performance malgré la période de basse saison. Malgré la fermeture temporaire du Shangri-La Le Touessrok pour rénovation, un EBITDA de Rs 230 millions a été enregistré. Le bénéfice net reste modeste à Rs 12 millions, mais les perspectives sont positives avec la réouverture prochaine de l'hôtel, l'augmentation des réservations, et le développement des résidences La Pirogue.

· Le pôle finance continue de bien se comporter, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10 %, grâce à la performance de BNI Madagascar et Bank One. Cette dernière a généré un bénéfice de Rs 115 millions. Le bénéfice net après impôt atteint Rs 472 millions, malgré une contraction des marges d'intérêt due aux coûts de financement plus élevés. L'EBITDA s'établit à Rs 551 millions, en légère baisse par rapport à l'année précédente en raison de cette contraction.

· Le secteur textile affiche un chiffre d'affaires de Rs 4,2 milliards, soutenu par une gestion optimisée des coûts et une meilleure efficience opérationnelle. L'EBITDA progresse de 15 % à Rs 424 millions, et le bénéfice après impôt grimpe de 23 % à Rs 184 millions, grâce à une demande croissante pour les opérations en Inde.

· Le pôle santé poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de Rs 1,3 milliard (+19 %). L'EBITDA s'élève à Rs 273 millions (+19 %) et le bénéfice net après impôt augmente de 26 % à Rs 112 millions. Les projets clés à Maurice, comme l'unité d'oncologie à Darné, l'extension des capacités à Wellkin et la nouvelle clinique de Grand-Baie, contribuent à cette dynamique positive. En Ouganda, une croissance de 24 % des revenus reflète l'augmentation des admissions et des consultations.

· Le pôle immobilier enregistre une augmentation de 18 % de son chiffre d'affaires, atteignant Rs 71 millions, mais enregistre une perte de Rs 21 millions, principalement en raison des coûts liés aux projets de développement. La phase 1 du projet Ferney Farm Living et les activités d'écotourisme à Ferney témoignent cependant d'un potentiel de croissance future.

· Le pôle agro a généré un bénéfice de Rs 78 millions. Concernant Alteo, les résultats ont été négativement impactés par la baisse des prix du sucre sur le marché d'exportation, malgré une bonne performance du segment immobilier. Les opérations en Tanzanie et au Kenya ont souffert d'une réduction du prix du sucre, mais les perspectives s'annoncent plus optimistes avec une amélioration attendue des conditions de marché.