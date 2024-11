Tunisie: L'agence TAP et l'Etablissement des festivals signent une convention portant sur la couverture des JTC 2024

Tunis — Une convention de partenariat a été, signée, lundi, entre l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) et l'Etablissement National pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), relevant du ministère des Affaires culturelles.

Cet accord avec l'Etablissement en charge des festivals concerne le renforcement de la couverture médiatique de l'agence TAP de la 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) qui se déroulera du samedi 23 au samedi 30 novembre 2024.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de TAP, à El Manar, en présence notamment de Najeh Missaoui, président directeur général de l'agence TAP, Hend Mokrani, directrice générale de l'ENPFMCA et Mohamed Mounir Ergui, directeur des JTC 2024.

Les parties signataires ont discuté des moyens d'élargir la coopération culturelle et artistiques entre l'agence TAP et les différentes institutions culturelles publiques.

Cette nouvelle convention s'ajoute à celle qui a été signée, le 7 novembre courant, entre l'agence TAP et l'Organisme Tunisien des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) portant sur la protection des droits de l'agence sur l'ensemble de ses productions écrites et multimédia.

A cette occasion, le PDG de TAP a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'agence à jeter la lumière sur les créateurs tunisiens dans les divers domaines culturels et artistiques, et ce conformément à la politique culturelle nationale.

Missaoui a encore rappelé le premier rôle de la TAP qu'est l'information, tout en mettant l'accent sur "la couverture des différentes manifestations culturelles et artistiques".

"Le rôle médiatique de l'agence dans le domaine culturel constitue un élément essentiel de sa stratégie de soutien à la Culture tunisienne et de sa promotion sur la scène mondiale", a-t-il expliqué.

Pour sa part, Hend Mokrani a salué le rôle de l'agence TAP dans "le soutien aux activités culturelles et artistiques, tout en soulignant l'importance de la coopération entre les médias et les institutions culturelles, au service de la culture et des intellectuels en Tunisie".

Le directeur des JTC 2024 a mis l'accent sur l'importance de cet accord avec l'agence TAP "dans le renforcement de la couverture médiatique de l'édition 2024 du festival". L'homme de théâtre a évoqué "la position de l'agence et son rôle central dans la diffusion de l'information sur les JTC, à un public assez large".

Au line-up des JTC, une sélection de 125 spectacles issus de 32 pays arabes, africains et d'ailleurs. Pour cette édition, le théâtre syrien sera à l'honneur et ce en guise de reconnaissance à sa grande contribution dans le développement du théâtre arabe.

La cause palestinienne et la guerre contre le Liban seront au cœur du festival. Un spectacle chinois, « Star Returning » mis en scène par Lemi Ponifasio, est à l'ouverture du festival, hors compétition.

La cérémonie d'ouverture des JTC aura lieu samedi prochain à 19h - au Théâtre de la ville de Tunis.

La cérémonie officielle est prévue au Théâtre de l'Opéra, à la Cité de la Culture qui abritera la majeure partie des spectacles et programme culturel du festival.