Ethiopie: Ethiopian Airlines a remporté le prix Quatre étoiles de la compagnie aérienne mondiale

Addis Abeba — Ethiopian Airlines, le premier groupe aéronautique africain, a annoncé sa reconnaissance en tant que lauréat du prix Quatre étoiles de la compagnie aérienne mondiale lors des APEX Passenger Choice Awards 2025.

Cette distinction souligne l'engagement indéfectible d'Ethiopian Airlines à fournir un service répondant aux normes mondiales à ses passagers dans plus de 140 destinations internationales.

En tant que compagnie aérienne mondiale quatre étoiles SKYTRAX, Ethiopian a obtenu cet honneur lors des APEX Passenger Choice Awards 2025, renforçant encore sa réputation de fournisseur de services centré sur le client.

« Nous sommes vraiment honorés de recevoir à nouveau le prestigieux titre de « compagnie aérienne mondiale quatre étoiles » », a déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

Les APEX Five Star et Four-Star Airline Awards sont les seules distinctions mondiales entièrement basées sur les commentaires et les informations impartiales de passagers tiers recueillis grâce au partenariat d'APEX avec TripIt® de Concur®, l'application d'organisation de voyages la plus utilisée au monde.

Pour les prix 2025, plus d'un million de vols vérifiés par le dossier passager (PNR) ont été notés par les passagers de plus de 600 compagnies aériennes dans le monde, en utilisant une échelle de cinq étoiles.

De plus, les APEX Five Star et Four-Star Airline Awards sont vérifiés de manière indépendante par une société d'audit externe professionnelle.

En 2025, les critères d'évaluation ont été affinés, permettant à APEX Five Star d'être attribué exclusivement aux 40 meilleures compagnies aériennes du monde, un privilège qui englobe moins de 7 % des compagnies aériennes notées.

De même, le programme APEX Four Star a été rationalisé pour inclure les 50 prochaines compagnies aériennes mondiales, ce qui indique que seulement 8 % des compagnies aériennes dans le monde répondent à ces critères rigoureux.

Il s'agit d'une réussite importante pour Ethiopian Airlines, la plaçant au plus haut niveau de l'industrie aéronautique.