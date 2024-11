Afrique: L'ambassadrice désignée de l'Afrique du Sud a salué le rôle central de l'Éthiopie dans la paix régionale et mondiale

Addis Abeba — L'ambassadrice désignée de la République d'Afrique du Sud en Éthiopie, Nonceba Losi, a salué le rôle central de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et mondiales, exprimant l'engagement de son gouvernement à continuer de soutenir le pays à cet égard.

Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganu Arga, a reçu cet après-midi l'ambassadeur désigné de l'Afrique du Sud en Éthiopie, Nonceba Losi.

Au cours de la réunion, ils ont délibéré sur les agendas bilatéraux, régionaux, continentaux et mondiaux communs et se sont engagés à approfondir davantage les relations de longue date et historiques entre les deux pays.

Misganu a noté que l'Éthiopie et l'Afrique du Sud entretiennent d'excellentes relations bilatérales ancrées dans des relations étroites entre dirigeants et entre peuples qui doivent se traduire par des dividendes économiques tangibles dans les domaines du commerce, du tourisme et des investissements du secteur privé.

Des réformes macroéconomiques radicales en Éthiopie aideront énormément les entreprises sud-africaines à s'engager dans des secteurs clés en Éthiopie, traduisant ainsi les relations traditionnelles en relations économiques réelles.

Il a également souligné la nécessité d'approfondir davantage la coopération par le biais de l'Union africaine, des BRICS et des Nations Unies pour relever conjointement les défis communs et exploiter les opportunités.

L'ambassadrice Losi s'est engagée à renforcer davantage les relations multiformes entre les deux pays en forgeant des échanges économiques tangibles dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, le commerce, le tourisme et l'investissement, au cours de son mandat.

Elle a également salué le rôle central de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et mondiales et a exprimé l'engagement de son gouvernement à continuer de soutenir l'Éthiopie à cet égard.