Sénégal: Performance de l'Arp - Le directeur général décline sa politique

Pour atteindre son objectif, à savoir offrir à la population sénégalaise des médicaments sûrs et à moindre coût à travers la régulation du système pharmaceutique, le nouveau directeur de l'Agence de la réglementation pharmaceutique Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, compte mettre l'humain au centre des préoccupations du management. Il l'a fait savoir lors de sa visite à la direction du contrôle et de la qualité de l'Arp.

L'Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp) a accueilli son deuxième directeur général après le départ de Dr Oumou Kalsoum Ndao Ndiaye au mois d'août dernier. Vendredi dernier, le nouveau pensionnaire des lieux a décliné sa politique pour rendre plus performante et dynamique sa direction. Pour Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, bien qu'il ait compris que l'Arp a une mission de santé publique, il compte mettre l'être humain au centre des préoccupations du management afin d'atteindre les objectifs.

Pour docteur Diouf, l'Objectif de développement durable dans sa composante3 parle de santé et de bien-être. « Nous avons lancé des initiatives purement sociales qui concernent d'abord la mise en place d'une association du personnel qui n'existait pas auparavant.

Nous sommes 158 avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 34 ans. Cela veut dire que ces personnes peuvent, avec le type de contrat qu'elles ont, en majorité CDI, se regrouper, pouvoir cotiser à la source et mobiliser au moins 20 millions annuellement. Et si la direction appuie et vous ramène des ressources externes venant des RSE et des différents partnerships, ce montant peut monter jusqu'à 100 millions » a-t-il préconisé. Et d'ajouter : « nous pouvons également gérer les aspects de mobilité professionnelle avec des minicars, des bus qui vont vous ramener de vos lieux de travail à vos maisons et vice-versa. Voilà des choses qu'on peut faire ».

Le directeur général de l'Arp a aussi invité son personnel à beaucoup s'investir dans cette initiative qui sera portée par lui, puisqu'il doit créer l'association et faire adhérer ses membres. L'autre initiative qui a été annoncée par le directeur de l'Arp, c'est de lancer une coopérative d'habitat pour avoir accès aux terrains ou à des maisons.

Des initiatives qui permettront, selon lui, de renforcer non seulement les relations sociales mais aussi d'être performant dans le travail dans le respect de la hiérarchie. Et d'ajouter : « la performance aussi sera une autre des réalités que je vais développer. Elle sera basée sur votre prestation en tant qu'agent qui travaille sous contrat, et donc avec des obligations de résultat et des obligations de moyens qu'on va vous fournir.

Toutes ces obligations réunies devront être évaluées. Le plan de ressources humaines qui va être mis en place après l'audit, sera un plan qui sera basé sur l'évaluation avec les sanctions positives et négatives. Et c'est ça qui permet de savoir qui mérite d'avancer, qui doit stagner et qui reculer un peu. Voilà ce qui va se passer pour le futur proche. Ces évaluations seront basées sur des niveaux hiérarchiques et l'agent aura son mot à dire dans le cadre de cette évaluation puisque lui-même doit s'auto-évaluer ».