Angola: Le MINSA confirme un cas de variole du singe à Luanda

Luanda — Un cas de Mpox, anciennement appelée variole du singe, a été confirmé, à Luanda, chez une femme de 28 ans, de nationalité congolaise, a appris l'Angop.

Selon un communiqué du ministère de la Santé envoyé samedi à l'ANGOP, la patiente et ses proches sont isolés dans les installations du Centre Spécialisé de Traitement des Endémies et Pandémies (CETEP).

Il indique que des mesures de désinfection des zones contaminées, d'identification et de traçage des contacts, ainsi qu'une enquête épidémiologique approfondie sont en cours pour protéger la population.

Cette maladie se manifeste par la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des lymphadénopathies (hypertrophie des ganglions lymphatiques) et des éruptions cutanées généralisées (taches, lésions ou cloques sur la peau) ou des lésions sur les muqueuses. La période d'incubation de la maladie varie de 5 à 21 jours.

Elle se transmet de personne à personne, par contact étroit avec les sécrétions, les lésions cutanées d'une personne infectée ou avec des objets et surfaces contaminés.

Le Ministère de la Santé (MINSA) recommande à la population d'adopter et de renforcer les mesures de prévention pour réduire le risque de transmission de la maladie.

Il appelle également au renforcement des pratiques d'hygiène, notamment le lavage fréquent des mains et l'utilisation de désinfectants dans les espaces publics et les habitations, en évitant tout contact physique avec les personnes présentant les signes et symptômes mentionnés ci-dessus, ainsi qu'avec les matériaux et ustensiles qu'elles utilisent.

Des équipements de protection individuelle tels que des masques et des gants doivent également être utilisés pour les personnes en contact étroit avec des cas confirmés ou suspectés, et si l'un des symptômes mentionnés ci-dessus est détecté, les personnes doivent immédiatement se rendre au centre de santé le plus proche.

Le ministère de la Santé reste déterminé à rendre compte de la situation épidémiologique de cette maladie, appelant la société à rester calme et sereine, dans la certitude que tout sera mis en oeuvre pour protéger la santé de l'ensemble de la population.