Soudan: Le vice-président du Conseil Souverain rencontre l'envoyé allemand pour la Corne de l'Afrique

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition (CST), le commandant Malik Aggar a affirmé la volonté du Soudan de ramener la paix, de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais et d'être ouvert à toutes les initiatives qui permettraient d'assurer la sécurité et la stabilité, imposer la souveraineté de l'État soudanais et préserver la dignité du peuple soudanais.

Lors de sa rencontre lundi dans son bureau à Port-Soudan avec l'envoyé allemand pour la Corne de l'Afrique, Heiko Nitschke, Son Excellence a apprécié le grand rôle que joue l'Allemagne dans le soutien et l'assistance au peuple soudanais ainsi que sa position de soutien au gouvernement soudanais.

La réunion a abordé la situation humanitaire et politique, ainsi que la conduite des opérations et des besoins d'aide humanitaire et leur politisation à travers certaines organisations internationales et régionales.

Son Excellence a passé en revue les violations et les atrocités commises par la milice terroriste rebelle Forces de Soutien Rapide (FSR) sous le couvert de la démocratie, avec laquelle elle a séduit l'Occident, notant que sa guerre s'est détournée des prétentions de combattre les islamistes et d'amener la démocratie à une guerre ethnique dont le prix a été payé par les tribus Masalit et autres tribus soudanaises.

La réunion a discuté de la feuille de route élaborée par le gouvernement du Soudan pour résoudre la crise actuelle, des positions internationales et régionales et de la transformation positive de certains pays de la région face à la guerre qui fait actuellement rage dans le pays.

Le vice-président du Conseil Souverain a affirmé que le gouvernement du Soudan cherchait à préserver la stabilité, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du peuple soudanais et à empêcher l'occupation.