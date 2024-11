Soudan: Le sultan de Dar Masalit appelle l'Amérique à ne pas imposer de groupes politiques non qualifiés sur le pays

Port-Soudan — Le sultan Saad Bahr Eddine, le sultan de Dar Masalit a exigé que le gouvernement américain n'impose pas de groupes politiques -qui parlent au nom du Soudan et adoptent la cause soudanaise-, en nommant spécifiquement les groupes « QAHT/ FLC= Forces de Liberté et du Changement» et leurs nouvelles façades (Taqadum / AFDC=Alliance des Forces Démocratiques et Civiles), soulignant que (AFDC) n'a aucun statut, pour la qualifier à adopter la cause soudanaise, ni intellectuellement ni politiquement.

Le sultan Bahr, lors de sa rencontre luni avec l'envoyé américain Tom Perriello à Port-Soudan, a exigé à ne pas imposer de politique étrangère sur le Soudan, appelant à traiter avec le gouvernement dirigé par le président du CST, le général Abdel Fattah Al- Burhan, qui bénéficie d'un grand soutien de la part du peuple soudanais.

Le Sultan de Dar Masalit a déclaré que la réunion aurait ses conséquences et qu'il a discuté en profondeur des résultats, des répercussions et des conséquences de la guerre provoquée par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide (FSR) au Soudan, soulignant les graves dommages causés au peuple soudanais.

Le sultan a assuré à l'envoyé américain que le peuple soudanais soutient émotionnellement les forces armées et l'État actuel.

La réunion a abordé le point de passage d'Adré et les aspects négatifs associés à l'ouverture du point de passage, déclarant : "Nous lui avons assuré que le point de passage est devenu une obsession et une menace très importante pour la sécurité en raison de son utilisation pour apporter des armes aux milices".

Il a ajouté : "Nous avons parlé des massacres qui ont eu lieu dans les zones et villages de l'est de Gezira et des souffrances que subissent les déplacés dans diverses parties du pays", en plus d'avoir aborder le traitement sévère infligé aux civils par les milices dans des villages sûrs.

Sultan Bahr a indiqué que l'envoyé américain avait demandé une coopération avec lui en tant que représentant du gouvernement américain, soulignant la volonté des Soudanais de coopérer avec l'Amérique.