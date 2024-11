Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté rencontre le ministre de la Culture et de l'Information

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré lundi le ministre de la Culture et de l'Information, Khaled Ali Al-Eaysir.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a abordé de nombreuses questions nationales et les défis auxquels seront confrontés les médias au cours de la prochaine étape, soulignant que le président du CST a exprimé son appréciation pour les grands efforts médiatiques et les positions nationales prises par les médias pour faire face aux campagnes médiatiques féroces et tendancieuses contre la patrie.

Al-Easir a ajouté que le président du CST lui a fourni quelques lignes directrices pour en travailler au cours de la prochaine étape pour soutenir les questions nationales, ajoutant qu'il travaillera pour soutenir les acquis réalisés dans le domaine des médias et réformer le dossier médiatique et culturel , soulignant son souci de travailler et de coopérer avec tous les collègues de la communauté médiatique et des différentes agences médiatiques pour éviter les effets de la guerre et la création d'une nouvelle cohésion nationale qui tienne compte de la spécificité de la scène soudanaise.

Al-Easir a déclaré : « Nous sommes impatients de présenter une nouvelle expérience médiatique dont le fondement est de soutenir la cause nationale, évitent les effets de la guerre, combattent le discours de la haine et unifient la conscience nationale pour se rallier autour de l'institution militaire et de unifier le rang national », louant les forces armées, les forces conjointes et les personnes mobilisées, et le fait qu'elles assument la responsabilité nationale de préserver et de défendre l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan, et de préserver la dignité nationale.