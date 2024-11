Soudan: Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées rencontre l'envoyé américain au Soudan

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré lundi l'envoyé spécial américain au Soudan, Tom Periello. En présence de l'ambassadeur Omar Issa, sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Mohamed Abdallah.

L'ambassadeur Mohammed a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion du président du CST avec l'envoyé américain au Soudan a été une réunion longue, complète et franche. On y discutait tout ce qui se passe concernant la crise actuelle, notamment en ce qui concerne les grands dommages causés aux citoyens à la suite du ciblage systématique pratiqué par la milice rebelle FSR contre les civils, les personnes déplacées et les réfugiés.

Pour sa part, l'envoyé spécial américain au Soudan a exprimé son plaisir de se rendre au Soudan et de rencontrer un certain nombre de responsables de l'État et de chefs tribaux, indiquant que sa visite au Soudan porte un message clair de la part des États-Unis d'Amérique selon lequel ils se tiennent aux côtés des Soudanais.

Les États-Unis sont l'un des plus grands partisans de l'aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur du Soudan ou aux réfugiés qui traversent la frontière vers les pays voisins. Il a exprimé sa joie face aux progrès réalisés au cours de la période passée, chose qui a élargi l'accès des citoyens aux médicaments et à la nourriture, a-t-il déclaré, son pays continuera à travailler avec le Soudan pour garantir que toute personne reçoive l'assistance nécessaire en termes de médicaments, de nourriture et d'eau dans la dignité.

Il a ajouté : «Nous partageons l'ambition de mettre fin à cette guerre afin que les atrocités et les violations dont nous avons été témoins récemment sur Gezira et ailleurs cessent. » Ajoutant que les États-Unis d'Amérique partagent l'ambition du peuple soudanais d'un avenir démocratique global.

Tom Perriello a remercié les responsables de l'État qu'il a rencontrés, ainsi que les chefs tribaux et la société civile, notant l'accueil chaleureux qu'il a reçu lors de sa visite au Soudan.