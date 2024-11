Tunisie: FTF - Assemblée générale extraordinaire le 21 Décembre - Des règles d'éligibilité plus souples

C'est le chapitre le plus sensible de cette assemblée.

Après avoir sollicité de la Fifa la prolongation de son mandat jusqu'au 30 juin 2025 et avoir reçu un non catégorique, le Comité de normalisation s'est penché sur le volet principal de sa feuille de route: organiser des élections pour faire émerger un nouveau Bureau fédéral élu.

Pris de court par ce refus, Kamel Iddir s'est empressé de convoquer les clubs membres de la FTF pour deux assemblées le même jour: samedi 21 décembre 2024. Une assemblée générale ordinaire qui débutera à 10h00 avec un seul point à l'ordre du jour : lecture et approbation du rapport moral qui sera principalement axé sur les activités du Comité de normalisation provisoire depuis sa nomination et sur la présentation et approbation du bilan financier consolidé.

Et puis, une assemblée générale extraordinaire qui démarrera à 14h00 (et sur laquelle les projecteurs seront principalement braqués) et qui soumettra aux membres, ayant le droit de vote, les modifications qui seront apportées aux statuts de la fédération.

Lire la suite dans notre édition de demain.