Tunisie: Salon Carthage 2024 - Réinventer l'habitat durable de demain

La Tunisie a franchi un jalon décisif dans sa quête pour réinventer l'habitat durable avec l'ouverture officielle du Salon International de la Construction et du Bâtiment "Carthage 2024", accompagnée de son Forum « Construction Durable en Tunisie », le lundi 18 novembre 2024, au Palais des Expositions du Kram.

Organisé en partenariat avec des acteurs majeurs tels que l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), le Tunisia Green Building Council, les Ordres des Architectes et des Ingénieurs Tunisiens (OIT) et la revue Archibat, cet événement se positionne comme une plateforme de référence pour imaginer le futur du bâtiment durable en Tunisie.

Ce rendez-vous a réuni des professionnels de l'habitat, des experts et des chercheurs pour aborder les enjeux écologiques et sociaux de la construction. Il a offert un espace de réflexion sur la transition énergétique et la construction responsable, visant à repenser les pratiques pour un avenir plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Défis pour un avenir durable et accessible

L'inauguration du Salon consacré à « L'Habitat abordable et durable en Tunisie: Un levier économique, social et environnemental » a réuni des acteurs clés du secteur public et privé pour discuter des enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à la construction durable en Tunisie.

En premier lieu, Ibtissem Bouattay, Présidente de Tunisia Green Building Council, a souligné l'importance de l'adoption de pratiques de construction respectueuses de l'environnement pour relever les défis énergétiques, tout en garantissant l'accès à des logements abordables pour tous.

De son côté, Fathi Hanchi, Directeur Général de l'Anme, a mis en lumière les efforts de l'agence pour promouvoir des solutions durables dans le secteur énergétique, en précisant les objectifs ambitieux de la Tunisie en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, notamment une réduction de la demande énergétique de 30% d'ici 2030.

De plus, Aida Robana, Chef du bureau UN-Habitat en Tunisie, a insisté sur la nécessité de repenser la construction durable face aux défis du logement et du changement climatique. Elle a évoqué la question de l'accessibilité au logement pour les populations vulnérables en Tunisie et a alerté sur les prévisions de montée du niveau de la mer en Méditerranée, appelant à une action immédiate pour renforcer la résilience des bâtiments. En conséquence, il est crucial de trouver des solutions adaptées avant que les impacts du changement climatique ne deviennent irréversibles.

Youssef Balma, Directeur du Parc d'Exposition du Kram, a exprimé sa fierté d'accueillir cet événement dans un lieu stratégique, soulignant le rôle du Salon pour promouvoir l'innovation en matière d'architecture écologique et d'économies d'énergie, avec une attention particulière pour les solutions écologiques. Par ailleurs, il a rappelé qu'il est urgent d'agir, car d'autres pays nous ont déjà devancés, et il est crucial de développer des solutions pour des bâtiments énergétiquement efficaces et écologiques dans des délais proches, d'ici 2030 et 2035.

Enfin, Kamel Sahnoun, Doyen des Ingénieurs Tunisiens à l'OIT, a rappelé l'importance d'une action collective pour construire un avenir durable. Il a insisté sur la nécessité de combiner les efforts des différents acteurs -- décideurs, ingénieurs, architectes, entreprises et citoyens -- pour intégrer des matériaux durables, utiliser des technologies innovantes et respecter les normes environnementales. En somme, la durabilité ne se limite pas à une question technique, mais représente un défi collectif impliquant l'ensemble des parties prenantes afin de créer des infrastructures intelligentes et respectueuses de l'environnement.

Stratégie de l'habitat face aux défis du futur

Le premier panel a été animé par Othmane Khaled, Architecte et expert en développement urbain, qui a exploré les avancées de la stratégie nationale de l'habitat en Tunisie. À cette occasion, Aida Robana a souligné l'importance de la politique urbaine nationale, lancée en 2021 et alignée sur l'agenda urbain mondial adopté par les Nations Unies en 2016. Cette politique vise à répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques à travers des projets pilotes en matière d'habitat, d'inclusion et de durabilité. Toutefois, elle a insisté sur la nécessité d'intégrer pleinement ces initiatives dans les plans de développement et de garantir des financements adaptés, notamment pour les logements sociaux, comme le prévoit la nouvelle loi de finances.

De son côté, Rachid Taleb, Architecte urbaniste, a mis en lumière l'importance de l'inclusion sociale dans la durabilité urbaine, affirmant que sans cohésion sociale, rien de durable n'est possible. Il a évoqué les défis du lotissement abordable en Tunisie, soulignant deux principaux obstacles: les exigences élevées en matière de viabilisation des terrains et la difficulté d'accès au foncier pour les populations à faibles revenus. Ces verrous rendent difficile la réalisation de logements abordables.

MINIMA : L'habitat rural durable et abordable

L'un des moments forts de l'après-midi a été la conférence d'Amine Hasni, Architecte, qui a présenté son projet innovant « MINIMA », visant à réinventer l'habitat rural abordable. Ce projet, qui place la modularité, la simplicité et l'efficacité énergétique au cœur de son approche, constitue un modèle prometteur pour les zones rurales tunisiennes, où les besoins en logement sont immenses tout en étant confrontés à des ressources limitées.

Dans ce cadre, Hasni a souligné que l'objectif de ce projet est de répondre simultanément à plusieurs défis: rendre le logement accessible aux populations les plus démunies, tout en respectant les principes de durabilité et d'efficience énergétique.

Le Forum propose également aux professionnels plus de 30 sessions et tables rondes sur des thèmes essentiels tels que la décarbonation des constructions, les nouvelles réglementations thermiques, les certifications environnementales des bâtiments, ainsi que l'adaptation des villes et des bâtiments face aux changements climatiques. Avec des événements parallèles organisés par l'ANME et le Ministère de l'Enseignement Supérieur, il met l'accent sur la formation et l'évolution des compétences nécessaires pour relever les défis de la construction durable.

Il est à noter que le Salon Carthage 2024, qui se poursuit jusqu'au 21 novembre, va bien au-delà d'une simple vitrine des nouveautés dans le secteur du bâtiment. Il constitue un véritable carrefour pour tous les professionnels de la filière, rassemblant plus de 200 exposants proposant des solutions écologiques, une vaste gamme de matériaux de construction, ainsi que des innovations en matière d'efficacité énergétique.

Cet événement biennal attire plus de 40 000 visiteurs et s'impose comme un point de convergence pour les acteurs publics et privés, œuvrant ensemble pour accélérer la transition vers un avenir plus vert et solidaire.