Tunisie: Sfax - 7,5 tonnes de pommes de terre saisies en trois jours

Le directeur régional du commerce à Sfax, Mohamed Jaber Hariz, a déclaré ce lundi à l'Agence Tap que le marché de gros des légumes et fruits de Sfax est actuellement approvisionné en moyenne de 100 tonnes de pommes de terre par semaine.

Dans le cadre de la gestion des tensions sur l'approvisionnement, notamment en pommes de terre, et pour lutter contre les pratiques de spéculation et de monopole, les services de contrôle ont renforcé les inspections sur le terrain. Ces opérations se concentrent principalement sur les sites de stockage et la circulation des produits sur les routes.

En seulement trois jours, 80 infractions économiques ont été relevées, entraînant la saisie de 7,5 tonnes de pommes de terre, retrouvées dissimulées ou stockées de manière illégale, perturbant ainsi l'approvisionnement normal du marché.

Malgré ces tensions, Hariz a précisé que la situation générale de l'approvisionnement est restée stable durant le mois d'octobre et le début de novembre. L'offre des produits de saison, notamment les oignons verts, navets, grenades, dattes et agrumes, a connu une nette amélioration. Toutefois, des fluctuations persistent pour certains produits comme la pomme de terre, en raison du creux de production automnal et de l'épuisement imminent des stocks d'ajustement. De même, la viande de volaille continue de subir des pressions en raison de la baisse de production et de la hausse de la demande.

Sur le plan des contrôles, le bilan est également significatif : du 1er au 15 novembre, 1.087 équipes de contrôle ont été mobilisées, dont 610 équipes communes, pour réaliser 15.369 inspections. Ces opérations ont permis de relever 3.613 infractions, portant principalement sur le monopole, la dissimulation de produits essentiels et des violations des règles liées au soutien des prix.