Afrique: La Tunisie termine les éliminatoires de la CAN 2025 sur une défaite face à la Gambie

L'équipe de Tunisie a été battue par la Gambie (1-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc en janvier prochain. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Abdoulaye Cissé à la 17e minute, au stade olympique Hammadi Agrebi à Radès.

Malgré cette défaite, la Tunisie, déjà qualifiée pour la compétition, termine en tête du groupe A avec 10 points, accumulés lors de six matches : trois victoires, un match nul et deux défaites. L'équipe tunisienne a marqué 7 buts et en a encaissé 6.

La Gambie, quant à elle, se classe troisième de la poule avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites), avec un total de 6 buts inscrits et 6 encaissés. Ce match, sans enjeu pour les Aigles de Carthage, marque leur qualification aux côtés des Comores, tandis que la Gambie et Madagascar manqueront la prochaine édition de la CAN.