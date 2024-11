Angola: G20 - Une Angolaise désignée ambassadrice du G20 Social

Rio de Janeiro — L'Angolaise Maria do Rosário Lima a été nommée ambassadrice du G20 Social, sur proposition de l'Afrique du Sud, lors d'un événement organisé la semaine dernière à Rio de Janeiro, où elle a parlé de la durabilité et du développement communautaire en Angola.

Le G20 Social est un processus sans précédent créé par la présidence brésilienne du G20, dans le but d'élargir la participation sociale aux débats de décision du Sommet des dirigeants du G20, autour de trois axes centraux choisis par le Gouvernement brésilien : la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités; la durabilité, le changement climatique et la transition juste ; ainsi que la réforme de la gouvernance mondiale.

S'adressant à la presse, un jour plus tard, la secrétaire de la société minière de Catoca a déclaré que sa nomination démontre que le pays reste à l'avant-garde des intérêts du développement communautaire durable et de l'inclusion sociale et qu'il est engagé dans l'éducation et l'amélioration du pays et la région.

Il a déclaré que ses approches lors de l'événement, qui s'est terminé samedi, étaient axées avant tout sur le lancement de l'Angola comme plate-forme d'inclusion, après avoir contacté des entreprises, des diplomates et le gouvernement brésilien sur la manière de combiner les synergies pour catapulter le pays sur le marché mondial.

Maria Lima estime que les problèmes sont mondiaux et que les solutions doivent également être mondiales et, après avoir fait l'éloge du Président Lula, elle a déclaré qu'un G20 économique n'aurait plus jamais lieu sans un G20 social.