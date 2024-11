Afrique: Le Groupe d'Étude Technique de la CAF dévoile le meilleur onze de la phase de groupes de la Ligue des Champions Féminine de la CAF

À l'issue des phases de groupes de la Ligue des Champions Féminine de la CAF Maroc 2024, le Groupe d'Étude Technique (TSG) de la CAF a révélé avec discernement les onze meilleures joueuses ayant brillé par leurs performances exceptionnelles.

Ce Groupe d'Étude Technique, composé d'éminents experts africains en football - entraîneurs, analystes et conseillers techniques -, a mis à l'honneur les athlètes ayant su se démarquer au fil des rencontres.

La sélection du meilleur onze est dominée par quatre joueuses de l'AS FAR, deux représentantes des équipes novices de la compétition, Edo Queens et FC Masar, tandis que Mamelodi Sundowns, University of the Western Cape (UWC) et le TP Mazembe complètent cette équipe type.

À la position de gardienne de but, Khadija Er-Rmichi de l'AS FAR, auteure d'une prestation remarquable avec un seul but encaissé durant cette phase, s'impose sans conteste.

La charnière centrale est composée de Nouhaila Benzina, fer de lance de la défense de l'AS FAR, et de Shadia Nankya du FC Masar, tandis que les flancs sont sécurisés par Cordelia Odoma des Edo Queens et Karabo Dhlamini des Mamelodi Sundowns Ladies.

Le milieu de terrain est orchestré par la chevronnée Amogelang Motau de l'UWC, solidement installée devant la défense, et soutenant le duo offensif constitué de Sanaa Mssoudy, étoile montante de l'AS FAR, et de Sandrine Niyonkuru, pièce maîtresse du FC Masar.

Le trio d'attaque est mené par Emem Essien, attaquante prolifique des Edo Queens, accompagnée de la talentueuse jeune prodige de l'AS FAR, Doha El Madani, ainsi que de Lacho Marta, atout offensif du TP Mazembe.

Par ailleurs, le Groupe d'Étude Technique a confirmé les distinctions suivantes pour cette phase de groupes :

Meilleure Buteuse Doha El Madani (5 buts)AS FAR#7

Doha El Madani (5 buts)AS FAR#7 Meilleure Joueuse Sanaa MssoudyAS FAR#18

Sanaa MssoudyAS FAR#18 Meilleure Gardienne Khadija Er-RmichiAS FAR#1

Khadija Er-RmichiAS FAR#1 Meilleur EntraîneurAhmad RamadhanFC Masar

Le tournoi s'apprête désormais à aborder sa phase à élimination directe dès le mardi 19 novembre, avec un premier affrontement entre Edo Queens et TP Mazembe à 16h00, suivi du duel opposant les anciennes championnes de l'AS FAR au FC Masar à 19h00, heure locale.

Les amateurs de football sont vivement invités à poursuivre leur engagement sur les plateformes numériques de la CAF en utilisant l'hashtag #CAFWCL2024, afin de ne rien manquer des contenus exclusifs et des coulisses de cette prestigieuse compétition.

communications@cafonline.com