Burkina Faso: Promotion du Consommons burkinabè - Les acteurs judiciaires désormais en toges Faso Dan Fani

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé, le lundi 18 novembre 2024, à Ouagadougou, la cérémonie officielle de port de toges d'audiences en Faso Dan Fani des acteurs judiciaires.

C'est désormais une nouvelle parure dans les prétoires des tribunaux burkinabè. Comme voulue par les plus hautes autorités du pays, la toge officielle des magistrats et greffiers confectionnée à base de Faso Dan Fani a été rendue publique le lundi 18 novembre 2024. la cérémonie officielle de port de toges d'audiences nouvelle version a été patronnée par le chef du gouvernement Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Elle a mobilisé l'ensemble des acteurs judiciaires, tous satisfaits de « basculer » dans une nouvelle toge riche en signification et en symbole. Dans le discours du Premier ministre prononcé par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, les autorités ont indiqué que la nouvelle toge des acteurs judiciaires sonne la fin des « costumes d'audiences hérités de l'ère coloniale ».

Selon le ministre Bayala, la nouvelle toge est le symbole du patriotisme, de la solida-rité et reflète l'identité du juge et du justiciable. Elle incarne, selon lui, la vision de feu capitaine-Président Thomas Sankara, concrétisée par l'actuel Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a invité l'ensemble des magistrats et greffiers à en être fiers.

« Tout le processus juridique et constitutionnel relatif à la désignation et au port du costume d'audience a été respecté », a expliqué le ministre en charge de la justice.

Une identité culturelle

Cette toge, selon les autorités, vise à réaffirmer l'indépendance du Bur-kina, mais aussi à promouvoir une identité culturelle burkinabè et le consommons local. Aussi, le

gouvernement a rassuré qu'avec ce choix d'introduire les pagnes tissés Faso Dan Fani et le Koko Dunda dans les habitudes vestimentaires des populations, c'est l'économie locale qui prend de la graine. Ainsi, le ministre Bayala a invité les autres maillons de l'institution judiciaire notamment les notaires et les huissiers de justice à emboiter le pas des magistrats.

Selon le président du Tribunal de grande instance Ouaga 1, Abass Nombré, la toge Faso Dan Fani interpelle les acteurs judiciaires à un comportement juste, responsable crédible et patriotique dans l'exercice de leur métier. Il a indiqué que quatre costumes sont soigneusement conçus dont une toge standard de couleur noir, assorti de griffes dorées tout le long de la devanture, une broderie dorée au niveau de la poitrine, le drapeau national surmonté d'un glaive et une balance toujours côté gauche de la poitrine. La différence se situe au niveau des grades qui sont brodés en doré au niveau des bouts de manche.

Les toges des greffiers sont de trois types. Celles des secrétaires de greffe et parquet, des greffiers et des greffiers en chef. La couleur noire demeure inchangée de même que les armoiries brodées au niveau de la poitrine comme la balance (symbole de justice) et le drapeau national. Désormais, ce sont ces accoutrements qui seront autorisés dans les salles d'audience au Burkina Faso en ce qui concerne les acteurs judiciaires du Burkina Faso.