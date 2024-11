Tunisie: Saïed plaide pour une réforme du sport et une meilleure intégration des jeunes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi 18 novembre 2024 au palais de Carthage, Sadek El Mourali, ministre de la Jeunesse et des Sports. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a insisté sur l'importance de renforcer les structures dédiées aux jeunes et de réformer en profondeur le secteur sportif, gravement affecté par la corruption et les dysfonctionnements.

Kaïs Saïed a donné des instructions claires pour développer davantage les maisons des jeunes, les répartir équitablement sur l'ensemble du territoire national, et leur fournir les équipements nécessaires. Il a rappelé que ces espaces, essentiels pour la jeunesse doivent dépasser leur rôle de simples lieux de divertissement pour devenir de véritables pôles de culture et de créativité. "La jeunesse tunisienne est capable d'exceller dans tous les domaines, à condition de lui offrir les moyens et l'encadrement nécessaires", a-t-il déclaré.

Le président a également insisté sur l'importance de planifier des espaces sportifs dans les projets d'aménagement urbain. Il a demandé que le ministère de la Jeunesse et des Sports participe activement à la conception des infrastructures des quartiers pour garantir la disponibilité de terrains et d'installations sportives accessibles à tous.

Il a souligné une contradiction regrettable : "Il est paradoxal qu'à une certaine époque, les infrastructures existaient naturellement et aient permis l'émergence de champions immortalisés par l'histoire, alors qu'aujourd'hui, bien que tout le matériel sportif soit disponible, les espaces eux-mêmes ont disparu ou ont été détruits."

Kaïs Saïed a enfin abordé la question des structures sportives, évoquant un système qu'il juge inefficace. "Nous avons des structures ni totalement professionnelles ni complètement amateurs, mais un entre-deux qui favorise les abus", a-t-il affirmé. Il a critiqué des pratiques telles que les contrats éphémères qui ne profitent qu'à des intermédiaires, soulignant la nécessité d'une réforme juridique et organisationnelle profonde pour redonner transparence et efficacité au secteur.