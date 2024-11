Tunisie: Réformes, justice sociale et mobilisation - Le message ferme du Président Saïed

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi 18 novembre 2024 au Palais de Carthage le Chef du Gouvernement, Kamel Madouri, pour examiner le fonctionnement de l'action gouvernementale au cours des dernières semaines.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de poursuivre avec détermination l'effort d'assainissement du pays. Il a appelé à surmonter les obstacles juridiques qui freinent la réalisation de plusieurs projets prioritaires, attendus par le peuple tunisien depuis des décennies.

Le Président de la République a également souligné que le processus de construction ne peut se réaliser que sur des bases solides et robustes, et non sur des ruines. « Celui qui entreprend une nouvelle construction doit, dans un premier temps, éliminer les débris accumulés », a-t-il affirmé, insistant sur l'importance d'une remise en ordre avant d'avancer.

Dans cet esprit, le Président Saïed a appelé à l'élaboration rapide de textes réglementaires pour garantir une mise en oeuvre efficace des lois adoptées. « La Tunisie souffre depuis des décennies d'une inflation législative et de l'inflation des institutions auxquelles des millions de dinars sont alloués, alors que la plupart d'entre elles n'existent que dans le Journal Officiel de la République Tunisienne », a-t-il souligné.

Le Chef de l'État a rappelé que les attentes du peuple tunisien sont "légitimes et pressantes". Il a exhorté toutes les composantes de l'État, ainsi que la société civile, à s'engager dans une "guerre de libération nationale", reposant sur les ressources propres du pays. "La Tunisie regorge de richesses, et il est de notre devoir de les exploiter équitablement, de les valoriser et d'en redistribuer les fruits selon les principes de justice sociale", a-t-il déclaré.

En conclusion, le Président Saïed a insisté sur l'importance de l'action collective et de la volonté politique pour marquer un tournant historique. Il a exhorté les responsables à accélérer la mise en oeuvre des réformes nécessaires, conformément aux aspirations du peuple tunisien.