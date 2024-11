Afrique: Sécurité maritime/Golfe de Guinée - La Côte d'Ivoire s'illustre lors de 'Grand African NEMO 2024'

Le Grand African NEMO (GANo 24), un exercice militaire maritime régional de grande envergure, a mobilisé les 18 marines riveraines du golfe de Guinée. C'était du 30 octobre au 14 novembre 2024,

Coorganisée par la Marine nationale française et l'Architecture de Yaoundé, cette 7e édition avait pour objectif de renforcer la coopération et l'interopérabilité des forces navales. La Côte d'Ivoire, représentée par sa Marine nationale, s'est distinguée par des performances notables.

Des exercices nationaux et internationaux réussis

Le Patrouilleur de Haute Mer Contre-Amiral FADIKA, déployé pour cet événement, a permis à la Côte d'Ivoire de s'impliquer activement dans des exercices à la fois nationaux et zonaux. Sur le plan national, les forces ivoiriennes, épaulées par la Gendarmerie, la Police, les Douanes et le ministère de la Justice, ont mené des opérations contre la pêche illégale, le narcotrafic et la piraterie maritime. Les chiens renifleurs de la brigade cynophile de la Gendarmerie ont particulièrement marqué les esprits par leur efficacité.

Une diplomatie navale renforcée

Le 6 novembre, lors d'une escale à Conakry, la Marine ivoirienne, conduite par le Contre-Amiral Amara Koné, a oeuvré à renforcer les liens avec les marines soeurs. Cette visite a marqué la reprise des campagnes maritimes ivoiriennes, interrompues depuis 27 ans, et mis en avant une diplomatie navale proactive axée sur la coopération régionale. Des exercices conjoints avec la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont permis de consolider les capacités de lutte contre la piraterie, l'immigration clandestine et le trafic de drogue.

Une cérémonie de clôture sous le signe du succès

De retour à Abidjan le 14 novembre, le bilan de cette 7e édition a été dressé lors d'une cérémonie à la Base navale. Le Capitaine de Vaisseau Ehu Daniel, représentant le Chef d'État-Major de la Marine nationale, a salué les avancées de la Marine ivoirienne, soulignant son rôle croissant dans la sécurisation du golfe de Guinée.

Grand African NEMO 2024 a ainsi renforcé la coopération régionale et confirmé la montée en puissance de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations maritimes africaines.