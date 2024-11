Cote d'Ivoire: Parc national de la Comoé - Consultations publiques en cours pour élaborer la feuille de route des 10 prochaines années

La Direction de zone Nord-Est (Dzne) de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) a lancé une série de mini-ateliers de consultation dans les départements limitrophes au Parc national de la Comoé (Pnc) depuis le 04 novembre 2024. L'objectif a été de discuter avec les populations des départements de Kong, Téhini, Dabakala, Nassian et Bouna.

Cette grande innovation s'est tenue dans la perspective de faire le bilan du Plan d'aménagement et de gestion (Pag) 2015-2024 de cette aire protégée et d'établir les orientations pour la prochaine décennie avec la prise en compte des propositions des communautés riveraines.

Toutes les étapes ont enregistré la présence du Dzne de l'Oipr, Colonel Kouadio Roger, des chefs religieux, des autorités administratives et coutumières ainsi que les partenaires au développement tels que le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), la GIZ, les ONG et l'entreprise minier "Centamine". Toutes les parties prenantes ont significativement contribuer aux discussions dans ce processus qui ambitionne d'impliquer tous les acteurs oeuvrant pour la préservation du parc.

Au terme de sa mise en oeuvre sur la période 2015-2024, des acquis majeurs et défis nouveaux ont été enregistrés. Ainsi, 2024 étant la dernière année de la mise en oeuvre de ce plan, la Dzne a entrepris l'élaboration d'un nouveau schéma de planification pour les 10 prochaines années avec le concours de tous les acteurs intervenant dans l'espace Comoé.

Dans la suite de ce processus, une étape cruciale était la consultation des acteurs locaux dans l'ensemble des départements autour du Parc national de la Comoé en vue de recueillir leur observations et avis pour la consolidation dudit schéma. Ces consultations qui prendront fin le 12 novembre 2024, devront permettre non seulement de renforcer la collaboration entre l'Oipr et les communautés riveraines - en vue de garantir une gestion participative et durable du parc - mais aussi d'actualiser les éléments clés du Pag.

Notamment les valeurs écologiques du parc, les menaces qui pèsent sur son écosystème, et les pressions liées aux activités humaines. Ce, de sorte que les contributions recueillies permettent d'identifier des mesures de gestion adaptées aux réalités locales. À l'issue des mini-ateliers, l'Oipr entend élaborer un document final du Pag 2025-2034.

Il est à noter que le parc national de la Comoé, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, est confronté à divers défis environnementaux et humains et les enjeux liés à la préservation de ses ressources naturelles tels que: le braconnage et l'orpaillage figurent parmi les priorités identifiées.