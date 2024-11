Afrique: Élimination du cancer du col de l'utérus - L'OMS et ses partenaires unissent leurs efforts

tribune

Alors que les dirigeants mondiaux arrivent à Rio de Janeiro (Brésil) ce week-end pour le Sommet du G20, la statue du Christ Rédempteur – symbole emblématique de la ville – va être illuminée en bleu canard.

Au-delà des défenseurs de la santé brésiliens à l’origine de cette initiative, nombreux sont celles et ceux qui s’associent aujourd’hui à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour commémorer la Journée d’action pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, partout dans le monde. D’autres pays marquent cette journée par des campagnes de vaccination et de dépistage du papillomavirus humain (HPV), lancent de nouvelles politiques de santé dans le cadre de cette première initiative d’élimination d’un cancer, ou encore conduisent des efforts de sensibilisation au sein des communautés.

Il y a quatre ans aujourd’hui, 194 pays s’engageaient à éliminer le cancer du col de l’utérus et l’OMS lançait sa stratégie mondiale. Depuis lors, des progrès majeurs ont été accomplis. Au moins 144 pays ont introduit le vaccin anti-HPV, plus de 60 pays incluent les tests de détection du HPV dans leurs programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus et 83 pays intègrent des services de soins chirurgicaux du cancer du col de l’utérus à leurs ensembles de prestations de santé.

« Je tiens à remercier l’ensemble des agents de santé pour leur rôle central dans ces efforts mondiaux », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Nous progressons, mais les inégalités restent criantes : les femmes des pays à faible revenu supportent aujourd’hui le plus lourd fardeau. Un puissant esprit d’initiative et des investissements pérennes sont indispensables pour atteindre notre objectif commun : un accès équitable pour les communautés qui en ont le plus besoin. »

Dans le cadre de cette quatrième campagne, les gouvernements, nos partenaires et la société civile organisent différentes activités et ont pris une série d’engagements :

Le Chili annoncera un projet pilote en faveur de l’autoprélèvement pour les tests HPV. Celui-ci sera intégré à sa réforme des soins de santé et aux soins de santé primaires universels.

annoncera un projet pilote en faveur de l’autoprélèvement pour les tests HPV. Celui-ci sera intégré à sa réforme des soins de santé et aux soins de santé primaires universels. En Chine des facultés de médecine et des hôpitaux organiseront une série de conférences, de courses « santé » et d’illuminations de lieux phares, dans le cadre d’une action de sensibilisation couvrant 31 villes du pays.

des facultés de médecine et des hôpitaux organiseront une série de conférences, de courses « santé » et d’illuminations de lieux phares, dans le cadre d’une action de sensibilisation couvrant 31 villes du pays. La République démocratique du Congo tiendra un forum de trois jours pour lancer sa stratégie nationale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Celui-ci s’achèvera par une marche à Kinshasa.

tiendra un forum de trois jours pour lancer sa stratégie nationale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Celui-ci s’achèvera par une marche à Kinshasa. L’ Éthiopie , avec le soutien de Gavi, lancera une campagne de vaccination anti-HPV destinée à atteindre plus 7 millions de filles.

, avec le soutien de Gavi, lancera une campagne de vaccination anti-HPV destinée à atteindre plus 7 millions de filles. En Inde , des groupes de la société civile de différents États hébergeront toute une série d’activités incluant des campagnes de sensibilisation et des formations à l’intention des professionnels de la santé.

, des groupes de la société civile de différents États hébergeront toute une série d’activités incluant des campagnes de sensibilisation et des formations à l’intention des professionnels de la santé. L ’Irlande va lancer un plan d’action visant à éliminer le cancer du col de l’utérus, un an après avoir annoncé, lors de la Journée d’action 2023, son objectif d’y parvenir d’ici à 2040.

va lancer un plan d’action visant à éliminer le cancer du col de l’utérus, un an après avoir annoncé, lors de la Journée d’action 2023, son objectif d’y parvenir d’ici à 2040. Au Japon , le Ministère de la santé, les municipalités locales et différents hôpitaux illumineront plus de 70 lieux phares dans le pays à l’occasion de leur campagne annuelle « Bleu canard ».

, le Ministère de la santé, les municipalités locales et différents hôpitaux illumineront plus de 70 lieux phares dans le pays à l’occasion de leur campagne annuelle « Bleu canard ». Au Nigéria, les Premières dames du Nigéria contre le cancer conduiront une initiative de plaidoyer.

les Premières dames du Nigéria contre le cancer conduiront une initiative de plaidoyer. Le Rwanda annoncera son objectif d’atteindre les cibles 90-70-90 d’ici l’an 2027, trois ans avant la date fixée par l’OMS.

annoncera son objectif d’atteindre les cibles 90-70-90 d’ici l’an 2027, trois ans avant la date fixée par l’OMS. Le Ministère de la santé de l’Afrique du Sud conduira des formations à l’intention des prestataires de soins dans trois provinces du pays.

Promouvoir des tests de meilleure qualité

L’OMS lance de nouvelles orientations sur les profils de produit cible pour les tests de dépistage du HPV (en anglais). Ce produit technique présente les normes à privilégier pour les nouveaux tests HPV. Ces tests doivent pouvoir être utilisés même dans les zones isolées des pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la charge de la maladie est la plus élevée. Ces profils de produit cible montrent combien il est important de disposer de tests compatibles avec l’autoprélèvement et qu’il faut des outils permettant de réaliser les tests de détection du HPV plus près des lieux de soins des femmes.

Cette nouvelle publication vise à encourager l’innovation dans le marché des tests HPV. Elle met l’accent sur des solutions à la fois très performantes, peu coûteuses et accessibles, dont le potentiel transformateur est particulièrement notable dans les milieux à ressources limitées.

Note aux rédactions

En 2020, 194 pays se sont engagés pour la première fois à éliminer un cancer et l’OMS a lancé sa Stratégie mondiale en vue d’accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique. Cette réponse historique à l’appel à l’action lancé par le Directeur général en 2018 (en anglais) est à l’origine d’un mouvement de société : chaque année depuis lors, les communautés du monde entier unissent leurs efforts lors de la Journée d’action pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Des informations plus détaillées sur la campagne de cette année sont disponibles ici (en anglais).