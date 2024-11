Madagascar: Diaspora - 500 000 USD de la BAD pour encourager l'investissement au pays

Si la diaspora malgache œuvrait souvent dans le domaine social auparavant, elle sera bientôt mobilisée et soutenue pour investir à Madagascar de façon à contribuer au développement du pays et à la résilience des plus vulnérables. Cette initiative se fera grâce au projet SDE4R qui consiste à optimiser l'engagement de la diaspora pour catalyser les investissements privés en vue d'une résilience renforcée.

Ce projet sera financé à hauteur de 500 000 USD par la Banque africaine de développement (BAD). Il sera mis en oeuvre pour une durée de 28 mois par l'Organisation internationale de migration (OIM), sous la supervision de l'Union africaine et du ministère des Affaires étrangères malgache. Le projet vise à sensibiliser les Malgaches de l'étranger souhaitant investir à Madagascar ou ayant un projet générateur d'emplois, qui bénéficiera en premier lieu aux personnes vulnérables telles que les femmes, les jeunes, les personnes migrantes à cause du changement climatique, entre autres axes d'activités.

Une consultation des membres de la diaspora se fera donc incessamment en ce début du projet. Les résultats attendus sont nombreux : la réduction des vulnérabilités socio-économiques dans les régions prioritaires, le renforcement de capacités des institutions, l'adoption de pratiques durables pour la gestion des ressources naturelles, la contribution à l'adaptation et la résilience face aux changements climatiques...

7 autres pays africains sont par ailleurs bénéficiaires du même projet. Quant à Madagascar, le lancement officiel du projet s'est déroulé hier au Novotel et Spa, en présence du représentant de l'OIM à Madagascar, du représentant de la BAD, de la représentante de la Commission de l'Union africaine et du directeur général du Partenariat au développement et de la Diaspora de la MAE.