Madagascar: Commune Urbaine d'Antananarivo - Alexandre Georget nouveau PDS

Alexandre Georget Marie vient d'être nommé Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Il remplace donc Harilala Ramanantsoa qui a démissionné de son poste au mois d'octobre dernier, après la validation de sa candidature à la course à la Mairie de Tana, par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Il est donc le troisième PDS de la CUA depuis la nomination de l'ancien Maire Andriantsitohaina au sein du gouvernement, après feu Richard Ramanambitana et Harilala Ramanantsoa. Sa nomination survient pile à la veille du coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections communales et municipales du 11 décembre prochain. Alexandre Georget restera donc à la tête de la CUA jusqu'à la proclamation des résultats de ces scrutins. Son passage à l'Hôtel de ville d'Analakely sera ainsi court mais extrêmement important pour l'avenir politique du Volomboasary dans la mesure où il survient pendant que la ville est confronté à une échéance électorale.

Alexandre Georget est donc contraint à faire preuve d'efficacité et de proactivité face aux nombreux défis auxquels Antananarivo fait face, en l'occurrence la gestion des ordures et l'assainissement, la circulation dans le centre-ville et les enjeux des marchands ambulants, les impôts et la gestion des parkings... Nul n'ignore que les résultats du nouveau PDS qui d'ailleurs, est une tête connue parmi les entourages directs et fidèles collaborateurs du président Andry Rajoelina, aura des répercussions sur l'issue des votes à Tana lors des élections communales.

Loyauté

En choisissant Alexandre Georget, Andry Rajoelina a une fois de plus encore choisi de prioriser la loyauté, la fidélité et l'engagement dans son choix. Ancien ministre de l'Environnement et du Développement Durable, le nouveau patron de l'Hôtel de ville d'Analakely dispose de solides expériences en matière de management, de gestion d'administration, de préservation de l'environnement, d'assainissement et de développement durable.

A rappeler que le nouveau PDS est le président national du Parti Vert et non moins parmi les membres fondateurs de la plateforme ARMADA. Une coalition de partis politiques de soutien à Andry Rajoelina. En effet, depuis la Présidentielle de 2018, Alexandre Georget et le Parti Vert ont toujours soutenu l'actuel homme fort du pays. Reste à savoir si à l'issue de son court mandat, Alexandre Georget fera la passation avec son prédécesseur et compagnon de lutte Harilala Ramanantsoa ou avec une personnalité de l'opposition.