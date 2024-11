Afrique: Ballon d'or africain - Les 5 finalistes pour le titre de Joueur Africain de l'année 2024 !

Après avoir publié une liste de 10 nommés fin octobre, la CAF a donc affiné son casting. Si Simon Adingra (Côte d'Ivoire), Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc), Ademola Lookman (Nigeria) et Ronwen Williams (Afrique du Sud) restent en lice, en revanche cela en est fini des espoirs d'Amine Gouiri (Algérie), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Chancel Mbemba (RD Congo), Soufiane Rahimi (Maroc) et William Troost-Ekong (Nigeria), tous éjectés.

Si la liste initiale avait soulevé de multiples polémiques, à juste titre, cette fois les choix de l'instance dirigeante du football africain apparaissent globalement logiques puisqu'elle a conservé le seul Africain présent au dernier Ballon d'Or (Lookman, qui a terminé 14e et fait office de favori), son principal rival, Guirassy, un champion d'Afrique ivoirien, Adingra, un médaillé de bronze marocain des Jeux Olympiques de Paris, Hakimi, et le meilleur gardien de la CAN, nommé pour le Trophée Yachine, Williams.

Malgré son statut de meilleur buteur des JO et de vainqueur de la Ligue des champions asiatique, avec en prime le titre de meilleur buteur, Rahimi n'aura pas survécu à cet écrémage, pas plus que Troost-Ekong, sacré meilleur joueur de la dernière CAN mais discret en club. Mbemba, Gouiri et Tapsoba ne se faisaient quant à eux guère d'illusions.

Rendez-vous désormais le 16 décembre prochain à Marrakech (Maroc) pour la cérémonie des CAF Awards, qui désignera le grand vainqueur, choisi par un jury d'expert.

Les 5 finalistes pour le titre de Joueur Africain de l'année 2024

Simon Adingra (Côte d'Ivoire)

Serhou Guirassy (Guinée)

Achraf Hakimi (Maroc)

Ademola Lookman (Nigeria)

Ronwen Williams (Afrique du Sud)