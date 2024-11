Sénégal: L'Ouragan Sonko !

opinion

Tel un tsunami, la liste du Parti Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) a balayé tout sur son passage à l'issue du scrutin des élections législatives anticipées d'hier, dimanche 17 novembre.

L'ouragan Ousmane Sonko n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. De Dakar à Ziguinchor ; de Saint-Louis à Tambacounda, le président du Pastef, non moins Premier ministre, a démontré partout ou presque sa puissance et sa suprématie.

Comme lors de la Présidentielle du 24 mars dernier, ce parti porté sur les fonts baptismaux en 2014, a confirmé son ancrage dans le pays et surtout dans les coeurs des jeunes sénégalais. Une victoire nette et sans bavure qui porte l'empreinte d'une seule et unique personne. Il s'agit de Ousmane Sonko.

Ses erreurs de communication contre le régime dont il est pourtant le Chef du Gouvernement, ses sorties au vitriol appelant à l'application de la loi du talion contre Barthelemy Dias, n'ont pas pesé sur la balance. Les attaques ad hominem de ses adversaires, non plus. Les électeurs sénégalais ont décidé en toute responsabilité de plébisciter Ousmane Sonko qui détient maintenant les pleins pouvoirs pour dérouler sa vision Sénégal 2050 «Pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes ».

Seuls quelques départements ont résisté à la razzia qui se dessine. Il s'agit des départements de Matam, Kanel, Ranérou, Dagana, Ndioum entre autres.

Il n'y aura donc pas de cohabitation. Au contraire, le peuple, détenteur de la souveraineté l'a exprimée dans ce scrutin aux allures d'un référendum pour ou contre Ousmane Sonko.

Par ailleurs, il faut aussi relever que le Premier ministre tient ainsi sa revanche. Empêché à tort ou à raison, par tous les moyens, de prendre part à la Présidentielle du 24 mars dernier, l'actuel Premier ministre avait «parrainé», le secrétaire général du Pastef pour le porter à la tête de la magistrature suprême. Un fait inédit au Sénégal, voire en Afrique, qui a augmenté le capital sympathie pour Ousmane Sonko qui est apparu dans plusieurs élections comme le faiseur de «rois», notamment lors des dernières élections municipales et législatives.

Disposant désormais d'une majorité plus que qualifiée et de tous les leviers, Sonko qui consolide sa légitimité, aura la lourde responsabilité de remettre le Sénégal sur les rails de l'émergence.