Sénégal: Tendance des élections législatives - Pastef tient sa majorité

Le parti présidentiel qui a fait cavalier seul, est en phase de remporter les élections législatives anticipées, devant la quarantaine de listes adverses. Il arrive en tête dans plusieurs départements dont ceux avec le plus grand nombre de députés comme Dakar, Mbacké et Keur Massar, Pikine et Thiès.

Le camp du Premier ministre, Ousmane Sonko, a dominé les élections dans plusieurs parties du pays et de la diaspora. Le Nord du pays (Matam surtout) et Fatick restent toutefois fidèles à l'ancien président de la République, Macky Sall, dont la coalition, Takku-Wallu, résiste à la déferlante Pastef.

Le parti Pastef/Les Patriotes tend à confirmer sa majorité électorale, après son succès à la présidentielle de mars dernier. Les premières tendances des élections législatives le donnent vainqueur dans plusieurs parties du pays. Dans la capitale sénégalaise, le duel entre Barthélémy Dias, tête de liste de l'inter-coalition Takku-Wallu et Abass Fall semble tourner en faveur du parti présidentiel.

Pastef est arrivé en tête dans plusieurs départements. Le maire de Dakar a perdu son fief, Mermoz-Sacré-Coeur, et même son bureau de vote. Aux Parcelles Assainies, Pastef a engrangé de forts scores et arrive même devant la Coalition Jamm ak Jeriñ d'Amadou Ba qui a été même battu dans son bureau de vote du centre des Hlm Grand-Médine.

Dans la banlieue à Guédiawaye, Aliou Sall et Néné Fatoumata Tall subissent la force du Pastef. La tendance qui se dessine donne victorieuse la liste Pastef. A Keur Massar, les députés du département reviendraient au Pastef, si les premiers résultats se confirment.

A Touba, et dans le département de Mbacké, de manière générale, la majorité semble être en faveur du camp d'Ousmane Sonko. Les résultats qui sont sortis des urnes sont favorables à Pastef avec de lourds scores.

Plus loin, dans le Sud du pays, Ousmane Sonko garde son électorat à Ziguinchor, Bignona et Sédhiou. Son parti arrive en tête et devance de loin ses adversaires.

Dans le Sénégal Oriental, à Tambacounda, Sidiki Kaba, quoiqu'il soit soutenu par la coalition Sam Sa Kaddu, n'a pu faire grand-chose face à la déferlante Pastef. Pastef et le ministre de l'Education, Moustapha Mamba Guirassy caracolent également en tête à Kédougou.

Dans le département de Linguère, Pastef et El Malick Ndiaye arrivent en tête dans les communes de Linguère et Dahra. Une percée pour le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, dans ce département où il arrive pour la première fois à gagner ces deux communes.

Dans le département de Mbour, la liste de Maguette Sène a fait des avancées, mais est devancée par la liste du pouvoir.

Takku-Wallu de l'ancien président Macky Sall, résiste dans la région de Fatick et à Matam. Elle arrive en tête dans plusieurs centres de vote devant le Pastef. Dans le département de Podor, même si Pastef a engrangé un score important, l'électorat est en faveur de Takku-Wallu. A Dagana, Oumar Sarr garde son bastion.

En somme, ce qui se dégage des élections législatives est la percée de la liste Jam ak Jariñ qui arrive après le Pastef dans plusieurs départements.

La diaspora est dans la même mouvance

A Paris, tous les bureaux de vote sont tombés entre les mains de Pastef. En Asie également, Pastef a remporté l'ensemble des bureaux de vote. En revanche, Macky Sall reste avec ses souteneurs en Afrique centrale où des scores importants sont enregistrés au Gabon et au Congo.