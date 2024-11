Madagascar: Environnement Boeny Betsiboka - Un forage d'eau à la station forestière de Marohogo

Un forage d'eau à Marohogo soutient la reforestation et prévient les incendies dans la station forestière de Mahajanga

Dans la station forestière de Marohogo, située sur la RN4 dans le district de Mahajanga, l'absence de sources d'eau a conduit à des incendies récurrents, détruisant des hectares de forêt chaque année. Afin de lutter contre ce fléau, l'ONG Eco Care Mada a installé un forage d'eau. Ce projet soutient la pépinière géante et la campagne de reboisement prévue pour décembre 2024.

Des incendies dévastateurs à Marohogo

L'inexistence de sources d'eau dans la station forestière de Marohogo a conduit à une série d'incendies, particulièrement le long de la RN4, affectant de vastes espaces gérés par des associations et des ONG. Chaque année, ces feux détruisent des centaines d'hectares de forêts, nuisant à la biodiversité locale et entravant les efforts de reforestation.

La station forestière couvre une superficie de 18 000 hectares, et ces incendies ont des impacts majeurs sur la faune et la flore de la région. La mise en place d'un forage est désormais perçue comme une solution efficace à long terme.

Un forage d'eau pour soutenir la reforestation

En réponse à ce problème, l'ONG Eco Care Mada a mis en place un forage d'eau pour alimenter la station forestière. Thierry Maheriniaina, représentant d'Eco Care Mada, a expliqué : « La direction interrégionale de l'environnement et du développement durable a déployé des efforts pour entretenir ce grand parc de reboisement. Pour la soutenir, nous avons fourni ce forage afin de l'approvisionner en eau. »

Ce forage intervient à un moment clé, juste avant la campagne de reboisement 2024-2025, prévue pour le 16 décembre. Il permettra de fournir de l'eau à la pépinière géante de Marohogo, d'une superficie d'un hectare.

Impact immédiat et futur du forage

Le forage sera opérationnel dans quelques jours et permettra de soutenir l'arrosage des jeunes plants. Selon Jimmy Christian Andrianantenaina, directeur de l'environnement, « Le forage fournira dans quelques jours et dans quinze jours, les pépinières pourront être livrées. Autrefois, il fallait parcourir une distance de trente kilomètres pour obtenir de l'eau. Le projet permettra de lutter contre les feux. »

Cette initiative vise également à fournir des solutions durables pour les futures campagnes de reboisement, contribuant ainsi à la préservation des ressources forestières locales.

Disponibilité des jeunes plants pour reboisement

Cette année, plus de 5 600 jeunes plants seront disponibles pour la campagne de reboisement. Ces plants seront répartis gratuitement dans les districts de Boeny et de Betsiboka, avec la possibilité de faire des demandes auprès des bureaux des DIREDD et des chefs de cantonnement dès le mois de décembre.

Le forage à Marohogo représente une avancée majeure dans la lutte contre les incendies de forêt et dans les efforts de reforestation dans la région. En soutenant les pépinières et en facilitant l'accès à l'eau, ce projet contribue à la protection de l'environnement local et à la réussite de la campagne de reboisement de 2024. La collaboration entre l'ONG Eco Care Mada et les autorités locales est un modèle d'engagement en faveur du développement durable à Madagascar.