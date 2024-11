Madagascar: Imerintsiatosika - Trois scootéristes tués dans une collision

Un taxi-be reliant la capitale et Imerintsiatosika a broyé trois scooters qu'il croisait, dimanche, entre Katsaoka et Beronono. Trois morts et un blessé grave ont été constatés.

Un accident spectaculaire à glacer le sang, dimanche, à 15 h 35, sur la Route nationale 1, entre le pont Katsaoka et Beronono, dans la commune d'Imerintsiatosika. Des témoins ont été horrifiés en observant deux hommes et une jeune femme, ensanglantés et inertes, tous des motocyclistes. Un choc s'est produit entre un véhicule de transport en commun (taxi-be) de marque Mercedes Sprinter et trois scooters.

Le minibus circulait d'Antananarivo vers Imerintsiatosika. Les motos arrivaient en sens inverse. « Le chauffeur du taxi-be a perdu le contrôle du volant et des pédales à cause d'un excès de vitesse. Après cette imprudence, il a écrasé les motos. Le véhicule a ensuite terminé sa course hors de la chaussée, à gauche, où se trouvent un canal et un talus. Il a subi de graves dommages et n'était plus en état de rouler, s'immobilisant contre le talus. Son pare-chocs est arraché, le moteur endommagé, le capot cabossé et le pare-brise fissuré. Les personnes à bord s'en sont sorties presque indemnes», explique un gendarme.

Évacué

Les scooters ont littéralement été réduits en un tas de ferrailles, ce qui rend leur identification quasiment impossible. Cette collision d'une rare violence s'est produite sur une ligne droite où la visibilité n'aurait pas dû poser problème. Le frère de l'une des trois personnes décédées, âgé de 26 ans, a été grièvement blessé. Il a été évacué vers le Centre de santé de base de niveau II d'Imerintsiatosika, où il a été placé sous soins intensifs.

Lui et son frère résident à Ambodivona Ankadifotsy. La jeune femme décédée venait d'Ankadikely Ilafy, tandis que l'autre victime reste inconnue.Les trois corps sans vie ont été transférés au même centre de santé en attendant d'être récupérés par leurs familles. Leurs motos, réduites en morceaux, ont été transportées et déposées dans les locaux de la Brigade de police de la route d'Arivonimamo, où le taxi-be est actuellement mis en fourrière. La même brigade se charge de l'enquête sur ce triple homicide involontaire. Le chauffeur y est retenu en garde à vue.