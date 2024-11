Madagascar: Exposition - Guy Pradel retrace son parcours artistique

À travers une exposition mêlant peinture, sculpture et marqueterie aux Maisons de Vellantroy à Analamahitsy, l'artiste Guy Pradel partage 27 années de création dédiées à l'émotion et à la quête de sens.

Depuis ce samedi et jusqu'au 13 décembre, les Maisons de Vellantroy à Analamahitsy accueillent une rétrospective à travers soixante-dix oeuvres de Guy Pradel, un artiste français installé à Madagascar depuis 1998. Cette exposition retrace vingt-sept années de travail artistique, mêlant peintures, sculptures et marqueteries, avec un objectif clair : susciter des émotions et interroger sur le sens intemporel de l'art.

À travers son savoir-faire et son professionnalisme, loin des courants d'art contemporain, les créations de Guy Pradel plongent le visiteur dans une réalité accessible que tout le monde peut comprendre. «Cette exposition est faite pour les émotions, pour la perception. C'est un petit moment d'humanité. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver des repères et de tenter de sauver ceux de notre société », explique l'artiste.

Les oeuvres exposées abordent des thématiques variées telles que les oiseaux, des sujets sociaux, l'écologie, ou encore la biodiversité de Madagascar. Ces thèmes témoignent de son attachement profond à la culture et à l'environnement de notre pays, une source d'inspiration majeure depuis son installation sur la Grande Île, où il a fondé une ONG dédiée à l'art et à l'environnement.

Création singulière

Guy Pradel se distingue par son approche méticuleuse et respectueuse du temps nécessaire à l'élaboration d'une oeuvre. « La réalisation d'une pièce me prend environ quatre ans. Je refuse la rapidité et le marketing, car ce n'est pas de l'art, c'est du commerce », affirme-t-il. Chaque oeuvre naît d'une recherche d'émotion et du respect de son public. « Si une émotion n'est pas présente dès l'étude, j'abandonne. Pour moi, une oeuvre d'art est sacrée, intemporelle. Dans 200 ans, elle devra encore susciter la même émotion », ajoute-t-il.

L'artiste travaille avec des matériaux porteurs d'histoire, qu'il reconstruit pour leur offrir une nouvelle vie. Cette quête de profondeur et d'authenticité fait de ses oeuvres des créations uniques, ouvertes à l'interprétation et aux ressentis de chacun. L'exposition de Guy Pradel est une invitation à explorer l'art dans sa dimension humaine et intemporelle. Elle reflète un parcours marqué par l'excellence technique, la diversité thématique, et une recherche constante d'émerveillement.

« Mon but est de montrer ce qu'est une vraie oeuvre d'art», avoue Guy Pradel. À travers cette rétrospective, l'artiste ne se contente pas de partager son savoir-faire. Il propose une réflexion sur la place de l'art dans nos vies, comme un repère essentiel dans une société en quête de sens.