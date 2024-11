Madagascar: Élections municipales - La précampagne se déroule dans le calme

La précampagne pour les élections municipales et communales à Antsiranana s'est déroulée dans le calme. Tous les candidats ont fait de leur mieux, visitant des quartiers et des lieux où il y a des rassemblements populaires. De la même manière, ils étaient remarqués dans des cérémonies et des festivités. De fait, le principal duel se joue entre le candidat de l'Irmar Ismaël Franck Sahel et celui de l'indépendant Dr Stephan Koringa. Malheureusement, le maire sortant, Jean Luc Désiré Djavojozara, a brillé par son absence jusqu'au dernier moment de la précampagne.

Ce qu'ils ont en commun, c'est la fourniture d'une assistance sociale à ceux qui en ont besoin. Néanmoins, ils ont tous trouvé une bonne occasion pour expliquer leurs stratégies respectives afin de convaincre les électeurs.

En termes de moyens, des différences notables ont été observées entre les trois candidats, mais le candidat du parti au pouvoir, Ismaël Franck Sahel, est plus à l'aise par rapport aux autres, vu sa qualité d'opérateur.

En tout cas, chacune de leurs équipes a sa propre manière de convaincre le public, que ce soit par des visites à domicile, connues sous l'appellation habituelle de « porte-à-porte » ou par d'autres moyens.

La semaine dernière, le tribunal administratif d'Antsiranana a aussi rassemblé tous les candidats des circonscriptions d'Antsiranana-I et II, dans la salle de fête de la Maison de la communication et de la culture Banja, pour une séance de concertation. Cette séance a notamment permis l'échange d'informations et de données électorales, en vue de préserver la légitimité des urnes.

Cette occasion a, une fois de plus, permis au président de cette structure juridique, Elbin, de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à trois semaines des scrutins. Il a jeté la lumière sur les questions liées au cadre juridique des scrutins, aux opérations de vote et au dépouillement...

Par la suite, avec une attention soutenue, les participants ont suivi les exposés des experts de la Ceni sur des questions bien spécifiques. Cependant, vu l'évolution de la situation politique, d'autres sujets ont été débattus, nécessitant davantage d'explications et d'éclaircissements.