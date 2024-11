Madagascar: Événements - Semaine chargée pour le tourisme

Quand l'artisanat façonne le tourisme. Organisées conjointement par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat (MTA), l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et le Centre national de l'artisanat malagasy (Cenam), avec le soutien du gouvernement malgache via le projet Pôles intégrés de croissance (PIC), la huitième édition du Salon « Tsenaben'ny Fizahantany » (TBF) et la première édition du « Tsenaben'ny Asa-Tanana» (TBA) se tiendront les 21, 22 et 23 novembre 2024 au Kianjan'i Barea Mahamasina. Hier, au Centell d'Antanimena, Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, entourée de ses proches collaborateurs, a présenté la vision de ces deux salons combinés en un seul événement.

« Le TBF est désormais un rendez-vous incontournable pour les touristes nationaux et les résidents en quête de bons plans pour leurs prochaines vacances. À l'approche des fêtes de fin d'année, le salon offre une occasion unique de profiter des remises exceptionnelles, des offres attractives, ainsi qu'une large gamme de services proposés par les opérateurs touristiques. Organisé avec le TBA, l'événement met aussi en avant le « Vita Malagasy », auprès d'un large public.

Étant donné que le secteur de l'artisanat va de pair avec le tourisme, l'organisation des deux salons en un seul événement s'impose comme une évidence. En plus de promouvoir les bons plans touristiques et le savoir-faire des artisans locaux, le TBF et le TBA servent également de plateforme d'échange pour les acteurs des secteurs du tourisme et de l'artisanat, créant ainsi de nouvelles opportunités et idées pour stimuler la croissance et le développement de ces deux secteurs », a-t-elle souligné.

Pour cette nouvelle édition, le salon prend une envergure encore plus grande en offrant des propositions toujours plus diversifiées aux visiteurs. Un espace de 2 500 m² au Kianjan' ny Barea est dédié à l'événement. Pas moins de trente-sept stands seront occupés par des professionnels du tourisme, incluant des tour-opérateurs, plusieurs Offices régionaux du tourisme (ORT), des établissements hôteliers et de restauration, la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines, des groupements professionnels du secteur, un centre de formation, ainsi que le parc botanique Tsimbazaza. De leur côté, les acteurs de l'artisanat occuperont cent trois stands, où exposeront créateurs, revendeurs, exportateurs, ainsi que les fournisseurs de matières premières, d'intrants et d'accessoires.