Madagascar: Artiste pluridisciplinaire - Fah'Donio utilise l'art comme moteur de développement

Fahasoavana Rakotoarisoa, alias Fah'Donio, est un jeune prodige de 24 ans qui illumine la scène artistique malgache avec sa polyvalence et sa vision inspirante. Danseur, styliste, chanteur, écrivain et bien plus encore, il travaille actuellement sur un ambitieux projet d'exposition intitulé "Isika rehetra miara-mamiratra", prévu pour 2025. Ce rendez-vous promet de réunir des artistes de toutes les régions de Madagascar dans une célébration collective de talents multiples, entre autres le stylisme, la peinture, la danse, la musique et les orchestres.

« Nous avons lancé un appel à candidatures, suivi d'une sélection rigoureuse axée sur le professionnalisme des participants », explique Fah'Donio. L'objectif ? Mettre en lumière la richesse artistique du pays et utiliser l'art comme un levier pour le développement personnel et intellectuel. « On dit souvent que le matin finira par arriver, mais pourquoi ne pas le faire arriver plus vite ? », interroge-t-il, avec une philosophie qui pousse à l'action et à la création.

Parcours intéressant

Fah'Donio n'a cessé d'explorer et d'enrichir ses compétences artistiques. «J'ai commencé la danse à l'Alliance Française d'Antsirabe en 2012, à l'âge de 12 ans. En 2018, je me suis lancé dans la danse contemporaine, avant de me former à la coupe, à la couture et au stylisme à Amboditsiry », raconte-t-il. Sa passion pour la musique s'exprime aussi à travers sa participation à des chorales, tandis que l'écriture de poèmes, de chansons et de livres complète sa palette créative.

Aujourd'hui, Fah'Donio aspire à vivre pleinement de son art. « Je consacre des heures chaque semaine à l'art, en parallèle de mon travail », précise-t-il. Pour ce jeune artiste, chaque discipline est un moyen de se dépasser et de partager sa vision avec le monde. Son projet "Isika rehetra miara-mamiratra" incarne cet esprit d'unité et de progression collective.