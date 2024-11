Soudan: Le vice-président du Conseil Souverain rencontre le secrétaire général du Conseil Norvégien pour les Réfugiés

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition (CST), le commandant Malik Aggar a rencontré lundi dans son bureau à Port-Soudan M. John Egeland, secrétaire général du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (CNR).

La réunion a abordé la situation humanitaire globale au Soudan et les moyens de fournir une aide humanitaire à ceux qui la méritent.

Le vice-président du CST a affirmé le souci et l'engagement total du Soudan à oeuvrer pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui le méritent et pour faciliter le travail des équipes de secours et des employés des organisations travaillant dans le domaine humanitaire.

SE. a attiré l'attention sur les actions et violations commises par le CNR au Darfour, en particulier le manque de coordination avec le gouvernement et les agences officielles.

Le secrétaire général du CNR s'est engagé à ne plus répéter cette affaire et à chercher à renforcer la coopération et la coordination conjointe afin de fournir une aide humanitaire à ceux qui la méritent.

Le Secrétaire général du CNR a expliqué que la réunion a discuté le mécanisme permettant de fournir des besoins humanitaires et des secours au plus grand nombre possible dans la situation actuelle au Soudan, à la lumière du conflit armé et de la violence contre les civils. Soulignant le besoin urgent d'aide humanitaire.

Il a souligné leur désir de fournir une telle assistance dans tout le Soudan et à toutes les communautés. Déclarant que le CNR travaille de manière neutre, impartiale et indépendante pour fournir le soutien nécessaire aux personnes qui ont besoin d'aide.