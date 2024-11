Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre les chefs de missions diplomatiques et des représentants d'organismes onusiennes accrédités au pays

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontré lundi dans les bâtiments du ministère les ambassadeurs, les chefs de missions diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations des Nations Unies au Soudan.

Le ministre a renouvelé la volonté du gouvernement soudanais et du ministère des Affaires étrangères de coopérer avec eux et de surmonter tous les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés. Le ministre a évoqué la visite de l'envoyé spécial américain au Soudan, qui s'inscrit dans le cadre de la communication entre le Soudan et les États-Unis d'Amérique.

Il a évoqué la récente visite d'un certain nombre d'envoyés et de responsables internationaux dans le pays, qui confirme l'ouverture du Soudan à la communauté internationale et son engagement positif dans toutes les initiatives internationales proposées visant à mettre fin à la guerre conformément à la Déclaration de Djeddah, dans le cadre de sa quête pour parvenir à la paix et à la stabilité sur ses terres.