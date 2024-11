Soudan: Le Gouvernement soudanais se félicite que la Fédération de Russie ait utilisé son veto au Conseil de sécurité contre le projet de résolution britannique sur le pays

Port-Soudan — Le gouvernement soudanais a salué l'usage par la Fédération de Russie de son veto au Conseil de Sécurité contre le projet de résolution britannique sur le Soudan. Il salue également la position russe, qui constitue une expression de son engagement envers les principes. de justice, le respect de la souveraineté des États et du droit international, et le soutien à l'indépendance et à l'unité du Soudan et de ses institutions.

Le gouvernement espère que ce précédent historique mettra fin à l'approche consistant à utiliser la plate-forme du Conseil de Sécurité pour imposer une tutelle aux peuples et pour servir l'agenda étroit de certaines puissances, avec l'absence de transparence et de démocratie , et la perpétuation de deux poids, deux mesures, ce qui affaiblit le rôle du Conseil dans l'établissement de la paix et de la sécurité internationales.