Maroc: Fête de l'indépendance - Lancement de deux projets de développement à Nouaceur et Berrechid

Nouaceur — Le coup d'envoi pour la réalisation de deux projets de développement dans les provinces de Nouaceur et de Berrechid a été donné lundi à l'occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la fête de l'Indépendance.

Il s'agit du lancement des travaux de la 2ème tranche du programme de protection de Nouaceur contre les crues de l'oued Bouskoura et de l'aménagement et la réhabilitation des principales artères et routes à Berrechid, en plus de l'éclairage public et les espaces verts.

Les deux projets ont été lancés lors d'une cérémonie en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia et du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz.

Dans une déclaration à la MAP, M. Maâzouz a indiqué que les travaux de la 2ème tranche du programme de protection de Nouaceur contre les crues de l'oued Bouskoura concernent la réalisation d'une canalisation d'une longueur de 3.282 mètres ainsi que huit ouvrages d'art pour un coût de plus de 49 millions de dirhams, les deux tranches mobilisant une enveloppe de 108 millions de dirhams, précisant que la durée des travaux est d'une année.

Pour sa part, le Directeur de l'Agence régionale d'exécution des projets de la région de Casablanca-Settat, Mustapha Amrani a fait savoir que la réhabilitation des principales routes d'accès à Berrechid sera réalisée pour un coût de 100 millions de dirhams dont une contribution du Conseil régional de l'ordre de 90 millions de dirhams contre 10 millions pour la Commune de Berrechid.

Et de préciser au micro de la MAP que ce projet qui tend à répondre aux attentes de la population, concerne le boulevard Mohamed V, et les accès de Mils, Settat et Soualem et ce, sur une distance de 8 kilomètres.

Les travaux portent, entre autres, sur la réfection et le revêtement des routes, la réalisation des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des espaces verts ou encore l'éclairage public, a-t-il fait savoir.