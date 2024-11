Maroc: Festival International du Film de Marrakech - Conversation avec Monica Bellucci autour de son dernier film

Rabat — La célèbre actrice italienne Monica Bellucci prendra part à une conversation autour de son dernier film, le documentaire "Maria Callas Monica Bellucci : une rencontre" du réalisateur grec Yannis Dimolitsas, qui sera présenté dans la section 11e Continent dans le cadre du Festival International du Film de Marrakech (29 novembre au 7 décembre 2024).

Le 11e Continent est une section du Festival de Marrakech qui présente des films audacieux et novateurs qui bousculent les représentations cinématographiques, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Le film de Yannis Dimolitsas est une immersion précieuse dans la vie et l'héritage de Maria Callas, incarnée par Monica Bellucci en diva absolue de l'opéra.

"A travers des mémoires intimes, des lettres émouvantes et des images inédites, il nous transporte dans l'univers de Callas, depuis ses débuts modestes à New York jusqu'à son triomphe sur les scènes mondiales. Deux époques distinctes se croisent ici : celle où Callas atteint le sommet de sa carrière et celle d'aujourd'hui, où sa voix continue d'envoûter", précise le communiqué.

Au cœur de cette oeuvre, un dialogue essentiel entre deux femmes - Callas et Bellucci- qui, malgré des chemins différents, se rejoignent dans leur dévotion à l'art. Cette rencontre entre passé et présent révèle l'âme humaine derrière la légende et célèbre une artiste qui a transformé sa douleur en beauté intemporelle.

La projection du film est prévue à l'Auditorium du Musée Yves Saint Laurent, le 1er décembre à 17h en présence du réalisateur Yannis Dimolitsas, et sera suivie d'une conversation avec Monica Bellucci autour du film.