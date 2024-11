Ethiopie: Le pays et les États-Unis ont convenu de renforcer davantage la coopération bilatérale

Addis Abeba — Le ministre d'état des affaires étrangères, Misganu Arga, s'est entretenu avec le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud, Vincent D. Spera.

Misganu a souligné la coopération stratégique entre l'Éthiopie et les États-Unis en termes de paix et de sécurité, notant que les relations entre les deux pays devraient être davantage renforcées en matière de coopération économique.

Le ministre d'État a souligné les réformes économiques globales de l'Éthiopie, qui ont créé un climat d'investissement favorable, et a souligné l'importance pour le gouvernement américain de se concentrer sur les questions économiques pour encourager les entreprises américaines à investir en Éthiopie.

Les discussions ont également porté sur la situation actuelle dans la Corne de l'Afrique, Durant lesquelles Misganu a souligné la forte coopération entre l'Éthiopie et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et plaidant pour que ce partenariat se poursuive et soit renforcé.

Le ministre d'État a informé le secrétaire d'État adjoint de la situation actuelle au Soudan et en Somalie.

Le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud, Vincent D. Spera, a reconnu le caractère historique des relations entre l'Éthiopie et les États-Unis, soulignant que la coopération existante en matière de sécurité et de développement devrait être davantage renforcée.

Il a également reconnu le rôle clé de l'Éthiopie dans la région et a déclaré que des efforts seraient déployés pour renforcer les relations bilatérales, en particulier dans le secteur économique.

Il a également noté que l'Union africaine et l'IGAD jouent un rôle essentiel, notamment en ce qui concerne la situation au Soudan.