Ile Maurice: Seuls deux sur 12 sont partis

De nombreux conseillers, nommés sous l'ancien gouvernement, n'ont pas encore quitté leur poste, en dépit du fait qu'il y ait eu un nouveau gouvernement issu des urnes et que le nouveau Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ait dit, lors de sa rencontre avec la presse, la semaine dernière, que tous ceux nommés sous l'ancien régime savent quoi faire.

Au ministère de la Santé, ils étaient 12 à conseiller l'ancien ministre Kailesh Jagutpal et deux d'entre eux ont déjà démissionné. Il s'agit du Dr Catherine Gaud, Senior Advisor on Public Health Matters, qui percevait un salaire mensuel de Rs 128 875, en sus d'une allocation spéciale de Rs 21 875 et P. Tapesur, Senior Advisor on Policy and Communication Matters, qui gagnait mensuellement Rs 80 100, en sus d'une allocation de transport de Rs 13 200, d'une allocation pour voiture de Rs 3 980 et d'une allocation pour téléphone de Rs 3 000. Comme l'indique le tableau, le ministère de la Santé déboursait, pour ces 12 conseillers, une enveloppe mensuelle de Rs 1 127 705.