Maroc: Rome - Ouverture de la 2ème session ordinaire du Conseil d'administration du PAM sous la présidence du pays

Rome — La deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM) a ouvert ses travaux, lundi à Rome, sous la présidence de l'ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des agences onusiennes à Rome, M. Youssef Balla.

Cette session marque une étape importante au niveau mondial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et pour la promotion des systèmes alimentaires résilients et durables, a indiqué M. Balla, dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc, en tant que coordonnateur des pays africains, continue à déployer ses efforts pour mettre en avant les priorités africaines à l'échelle internationale, a assuré le diplomate, faisant savoir que cette session sera notamment marquée par l'adoption et l'examen des plans stratégiques de plusieurs pays, en particulier le plan stratégique pour le Sénégal (2025-2029), ainsi que les rapports d'évaluation des initiatives menées au Mali et au Rwanda.

L'adoption de ces documents, a poursuivi M. Balla, illustre l'engagement de l'Afrique en faveur des solutions adaptées et durables face aux défis de la sécurité alimentaire.

Au cours de cette session, qui se poursuit jusqu'au 21 novembre courant, des discussions importantes sont prévues sur des thématiques telles que la résilience, le changement climatique et les politiques du PAM en matière des repas scolaires.

L'objectif étant de tirer des enseignements des initiatives passées pour aligner les futures stratégies de cette Agence sur les besoins régionaux et les priorités mondiales, notamment à Gaza, Soudan, au Sahel, Afrique de l'Est et à Haïti.

Sous la présidence marocaine, le Conseil du PAM approuvera le rapport du groupe de travail chargé de l'examen de la gouvernance de cette Agence onusienne, a relevé l'ambassadeur, notant que cet examen constitue le plus important processus mené durant les deux dernières décennies par le PAM.

Le Maroc a joué un rôle actif au sein de ce groupe de travail, ayant élaboré ledit rapport portant sur l'examen de l'ensemble des recommandations formulées par la consultante indépendante sur la gouvernance du PAM, publié en mai 2023, a-t-il ajouté.

La présidence marocaine réaffirmera, au cours de cette session, sa détermination à défendre les intérêts africains et à renforcer son engagement en faveur des solutions inclusives et durables pour les défis de la sécurité alimentaire, non seulement pour l'Afrique mais aussi dans le monde entier, a assuré M. Balla.

Elle réitérera également l'importance de renforcer la bonne gouvernance du PAM, et la nécessité d'adopter les décisions d'une manière inclusive et transparente, en vue de garantir une meilleure cohérence entre les recommandations formulées dans le rapport et les ambitions institutionnelles du PAM, a tenu à préciser le diplomate.

Le Conseil d'administration du PAM tient chaque année deux sessions ordinaires et une session annuelle pour discuter des documents stratégiques et approuver les politiques, les programmes et les budgets liés aux activités du PAM à l'échelle mondiale.